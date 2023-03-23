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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

Банк России обяжет МФО публиковать перечни своих сайтов

Эту меру введут через год для борьбы с нелегальными кредиторами

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Микрофинансовые организации будут обязаны раскрывать перечень онлайн-ресурсов, где обслуживают клиентов, следует из проекта указания на сайте Банка России.

"Проектом указания предусмотрено, что микрофинансовая организация должна размещать на официальном сайте в сети "Интернет" информацию об используемых товарных знаках (знаках обслуживания, коллективных знаках), коммерческих обозначениях, а также ссылки на страницы сайтов в сети "Интернет", используемых микрофинансовой организацией для осуществления деятельности по предоставлению займов и (или) деятельности по привлечению денежных средств физических лиц", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Раскрытие такой информации поможет бороться с нелегальными онлайн-кредиторами, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ: "Это поможет потребителю понять, что в интернете он взаимодействует с легальной организацией".

Ожидается, что указание вступит в силу с 1 апреля 2024 года.

Банк России МФО
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