Мировой выпуск стали в феврале снизился на 1% г/г до 142,4 млн т

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Производство стали в 63 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в феврале 2023 года упало на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 142,4 млн тонн, сообщила организация.

В январе-феврале выпуск металла сократился на 0,8%, до 297,8 млн тонн.

Россия в прошлом месяце, по предварительным данным ассоциации, снизила выпуск стали на 8,6% в годовом выражении, до 5,6 млн тонн.

Производство стали (млн тонн):

февраль 2023г. Динамика к февралю 2022г. Январь-февраль 2023г. Динамика к январю-февралю 2022г. Всего (63 страны) 142,4 -1,0 % 297,8 -0,8 % Страны ЕС (27), всего 10,5 -12,6 % 20,7 -14,3 % Россия, страны СНГ, Украина 6,4 -21,3 % 13,3 -20,7 % Россия 5,6* -8,6 % 11,7 -5,4 % Китай 80,1* 5,6 % 168,7 5,6 % Индия 10,0 -1,0 % 21,3 1,0 % Япония 6,9 -5,3 % 14,1 -6,1 % США 6,0 -5,3 % 12,6 -5,6 % Южная Корея 5,2 1,1 % 11,1 -1,0 % Германия 3,0 -6,9 % 5,9 -8,6 % Турция 2,1 -28,9 % 4,7 -23,1 % Бразилия 2,5 -6,7 % 5,3 -5,8 % Иран 2,4* 14.6 5.1 21.1

* Предварительные данные