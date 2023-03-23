Мировой выпуск стали в феврале снизился на 1% г/г до 142,4 млн т
Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Производство стали в 63 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в феврале 2023 года упало на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 142,4 млн тонн, сообщила организация.
В январе-феврале выпуск металла сократился на 0,8%, до 297,8 млн тонн.
Россия в прошлом месяце, по предварительным данным ассоциации, снизила выпуск стали на 8,6% в годовом выражении, до 5,6 млн тонн.
Производство стали (млн тонн):
|февраль 2023г.
|Динамика к февралю 2022г.
|Январь-февраль 2023г.
|Динамика к январю-февралю 2022г.
|Всего (63 страны)
|142,4
|-1,0 %
|297,8
|-0,8 %
|Страны ЕС (27), всего
|10,5
|-12,6 %
|20,7
|-14,3 %
|Россия, страны СНГ, Украина
|6,4
|-21,3 %
|13,3
|-20,7 %
|Россия
|5,6*
|-8,6 %
|11,7
|-5,4 %
|Китай
|80,1*
|5,6 %
|168,7
|5,6 %
|Индия
|10,0
|-1,0 %
|21,3
|1,0 %
|Япония
|6,9
|-5,3 %
|14,1
|-6,1 %
|США
|6,0
|-5,3 %
|12,6
|-5,6 %
|Южная Корея
|5,2
|1,1 %
|11,1
|-1,0 %
|Германия
|3,0
|-6,9 %
|5,9
|-8,6 %
|Турция
|2,1
|-28,9 %
|4,7
|-23,1 %
|Бразилия
|2,5
|-6,7 %
|5,3
|-5,8 %
|Иран
|2,4*
|14.6
|5.1
|21.1
* Предварительные данные