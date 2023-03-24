Фондовые индексы США выросли в четверг на статданных и корпоративных новостях

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в четверг, несколько восстановившись после рекордного за две недели падения днем ранее.

Инвесторы реагировали на новую порцию статданных и корпоративных новостей, а также продолжали оценивать итоги мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв в среду повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

При этом глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что не ожидает снижения ставки в текущем году. Он также допустил, что если инфляция окажется слишком устойчивой, то ставка может быть повышена сильнее, чем предусмотрено текущим прогнозом (медианный прогноз руководителей Федрезерва предусматривает еще одно повышение на 25 б.п. в этом году).

Тем временем в четверг стало известно, что число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось до 191 тысячи человек со 192 тысяч. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали роста числа заявок до 197 тысяч.

Отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса США в четвертом квартале уменьшилось на $12,2 млрд (на 5,6%) и составило $206,8 млрд, говорится в отчете министерства торговли страны. Аналитики в среднем ожидали, что показатель составит $213,2 млрд, согласно данным Trading Economics.

Продажи новых домов в США в феврале увеличились на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 640 тыс. в пересчете на годовые темпы. Февральский показатель стал лучшим с августа прошлого года, хотя и оказался хуже ожидавшихся аналитиками 650 тыс.

Акции General Mills Inc. подорожали на 2,9%. Один из крупнейших производителей продуктов питания в США в третьем квартале 2023 финансового года зафиксировал большую, чем ожидалось, скорректированную прибыль и выручку, а также улучшил собственный прогноз на текущий фингод.

Цена бумаг Darden Restaurants понизилась на 0,4%, хотя оператор сетей ресторанов итальянской кухни Olive Garden и стейкхаусов LongHorn в третьем квартале 2023 финансового года увеличил чистую прибыль и выручку сильнее прогнозов рынка.

Капитализация Coinbase Global упала на 14% после того, как оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи обнародовал предупреждение от регулятора о возможном нарушении закона о ценных бумагах.

Рыночная стоимость Chewy Inc. снизилась на 7,5%. Онлайн-магазин товаров для животных неожиданно отчитался о чистой прибыли в минувшем квартале, однако дал слабый прогноз на текущий год.

Котировки бумаг Accenture подскочили на 7,3%. Консалтинговая компания отчиталась о лучшей, чем ожидалось, выручке за прошлый квартал и анонсировала увольнение 19 тыс. человек в рамках программы сокращения расходов.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 75,14 пункта (0,23%) и составил 32105,25 пункта. Лидером роста в индексе стали акции Intel Corp., подорожавшие на 3,2%, лидером снижения - бумаги Travelers Cos., подешевевшие на 1,7%.

Standard & Poor's 500 повысился на 11,75 пункта (0,3%) - до 3948,72 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 117,44 пункта (1,01%) и составил 11787,4 пункта.