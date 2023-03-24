Рубль умеренно снизился к доллару и слабо изменился к юаню на фоне негатива на рынках

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Доллар США умеренно растет, юань слегка снижается на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль слабеет в условиях негативной динамики мировых рынков, в том числе нефтяных цен.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 76,21 руб./$1 (+21 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 9,72 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 1,7 коп. - до 11,09 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару в условиях умеренно негативной динамики на мировых рынках капитала. Наблюдается охлаждение "аппетита к риску" у глобальных инвесторов, а также снижение нефтяных цен.

Небольшую порцию негатива добавил геополитический фактор. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует в следующем, одиннадцатом, пакете санкций против России уделить пристальное внимание борьбе против обхода введенных ранее ограничительных мер. Она не уточнила, когда планируется начать работу над новым пакетом санкций.

США между тем ввели новые ограничения на свободу передвижения сотрудников постпредства РФ и служащих секретариата ООН из числа российских граждан. Представитель России Сергей Леонидченко на заседании комитета по сношениям со страной пребывания заявил, что ситуация с американскими визами для сотрудников постпредства РФ при ООН деградирует, уже 37 сотрудников российского постпредства при ООН ожидают их продления, средний срок ожидания составляет пять месяцев.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $75,71 за баррель, что на 0,26% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $69,75 за баррель, что на 0,30% ниже итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу преобладает негатив: китайский CSI 300 снижается на 0,27%, японский Nikkei 225 опустился на 0,32%, значение гонконгского Hang Seng уменьшилось на 0,21%, южнокорейский Kospi потерял 0,68%, австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,19%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,09%.

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в четверг, несколько восстановившись после рекордного за два недели падения днем ранее. Инвесторы реагировали на новую порцию статданных и корпоративных новостей, а также продолжали оценивать итоги мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Федрезерв в среду повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Тем временем в четверг стало известно, что число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось до 191 тыс. человек со 192 тыс. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали роста числа заявок до 197 тыс.

Отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса США в четвертом квартале уменьшилось на $12,2 млрд (на 5,6%) и составило $206,8 млрд, говорится в отчете министерства торговли страны. Аналитики в среднем ожидали, что показатель составит $213,2 млрд, согласно данным Trading Economics.