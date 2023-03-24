Теплая погода позволяет Европе закачивать газ в ПХГ

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Запасы газа в подземных хранилищах Европы 22 марта впервые в этом отопительном сезоне выросли в рабочий день на неделе. Ранее региону удавалось возвращаться к нетто-закачке в рождественские и новогодние праздники, а также в выходные, когда потребление топлива сокращается. Чистую закачку показали Италия, Бельгия, Австрия, Германия, Чехия, Нидерланды.

Впрочем, впереди Европу ждёт заметное понижение температуры, а значит и продолжение сезона отбора.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транзит на пятницу в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Номинация на четверг была 42 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,5 млн куб. м на 24 марта. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

Опубликованная номинация является максимальной технически возможной на данном направлении заявкой с учетом всех введенных украинской стороной ограничений. ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе в четверг продолжила рост - она обеспечила уже 25% потребностей региона. Средний показатель за прошлую неделю был 21%, сообщает ассоциация WindEurope.

Цены на газ в Европе в четверг прибавили 8%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $481 за тысячу кубометров.

Заметен разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Майский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $476; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $420.

Запасы в Европе

Текущий уровень резервов газа в Европе составляет 55,62% - это на 21 процентный пункт выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

За газовые сутки 22 марта запасы повысились на символические 0,03 процентного пункта. Впервые в этом году в рабочий день запасы продемонстрировали рост.

Европейские терминалы по приему СПГ в феврале работали со средней производительностью 63%, а с начала марта показывают 57-процентную загрузку из-за остановки французских мощностей в знак протеста против пенсионной реформы в стране.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт.

За очередную отчетную неделю резервы снизились на 2 млрд куб. м - это заметно больше (на 60%), чем обычно в это время.

Текущий уровень запасов составляет 39%, что на 23 процентных пункта превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Крупнейший американский завод СПГ Freeport LNG объявил о возобновлении работы всех трех линий сжижения. Это сокращает избыток газа на рынке США и повышает предложение в мире.