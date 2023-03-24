Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Российская дочка германской Zentis в 2022 году выплатила дивиденды почти на 30 млн рублей

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Российская дочка германской Zentis - ООО "Центис Руссланд" в 2022 году выплатила 29,989 млн рублей дивидендов и других платежей по распределению прибыли в пользу собственников, сообщается в бухгалтерской отчетности компании.

Выплаты проведены впервые с 2017 года, тогда их размер составил 45 млн рублей.

Компания занимается производством консервированных овощей, фруктов и орехов в Московской области.

Выручка в 2022 году снизилась до 1,195 млрд рублей с 1,625 млрд рублей в 2021 году. Прошлый год "Центис Руссланд" закончила с чистым убытком против 132,4 млн рублей чистой прибыли годом ранее.

Гендиректор компании Йоханнес Шенхубер в январе 2023 года также возглавил российские дочки германского молочного концерна Ehrmann - ООО "Эрманн" и ООО "Кампина".

Zentis Германия Центис Руссланд Ehrmann Московская область Йоханнес Шенхубер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин РФ не планирует увеличивать программу заимствований в 2023 году

Минфин РФ не планирует увеличивать программу заимствований в 2023 году

Запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалам продлен до октября

Нефть слабо дешевеет после падения по итогам волатильной сессии накануне

Нефть слабо дешевеет после падения по итогам волатильной сессии накануне

Минфин РФ подготовил сроки для криптовалютчиков, участники финрынка просят ограничиться конфискацией. Обзор

Минфин РФ подготовил сроки для криптовалютчиков, участники финрынка просят ограничиться конфискацией. Обзор

Кабмин РФ рассматривает возможность увеличения закупок зерна в госфонд на 7 млн т

Добычу нефти в РФ в марте планируют снизить на 500 тыс. б/с от уровня февраля

Добычу нефти в РФ в марте планируют снизить на 500 тыс. б/с от уровня февраля
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });