Российская дочка германской Zentis в 2022 году выплатила дивиденды почти на 30 млн рублей

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Российская дочка германской Zentis - ООО "Центис Руссланд" в 2022 году выплатила 29,989 млн рублей дивидендов и других платежей по распределению прибыли в пользу собственников, сообщается в бухгалтерской отчетности компании.

Выплаты проведены впервые с 2017 года, тогда их размер составил 45 млн рублей.

Компания занимается производством консервированных овощей, фруктов и орехов в Московской области.

Выручка в 2022 году снизилась до 1,195 млрд рублей с 1,625 млрд рублей в 2021 году. Прошлый год "Центис Руссланд" закончила с чистым убытком против 132,4 млн рублей чистой прибыли годом ранее.

Гендиректор компании Йоханнес Шенхубер в январе 2023 года также возглавил российские дочки германского молочного концерна Ehrmann - ООО "Эрманн" и ООО "Кампина".