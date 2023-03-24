Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Биржевые цены на Аи-95 за неделю снизились на 0,34%, на Аи-92 – на 1,61%

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 0,34% – до 51 096 руб./т, на Регуляр-92 – на 1,61%, до 45 599 руб./т. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

20.03.2023 21.03.2023 % к пр. д. 22.03.2023 % к пр. д. 23.03.2023 % к пр. д. 24.03.2023 % к пр. д. % - птн. к пнд.
Премиум-95 51271 50684 -1,14 51185 0,99 51423 0,46 51096 -0,64 -0,34
Регуляр-92 46344 45075 -2,74 44962 -0,25 45388 0,95 45599 0,46 -1,61
ДТ-летнее 49629 48369 -2,54 49445 2,22 49602 0,32 49707 0,21 0,16
ДТ-зимнее 56417 58557 3,79 56030 -4,32 54298 -3,09 56435 3,94 0,03
Мазут топочный 10248 11593 13,12 13464 16,14 12183 -9,51 12566 3,14 22,62
Авиатопливо 64932 64838 -0,14 62861 -3,05 65402 4,04 66062 1,01 1,74
СУГ 5578 6004 7,64 7817 30,2 10762 37,67 10463 -2,78 87,58

СПбМТСБ бензин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Leroy Merlin передаст бизнес в России местному менеджменту

Leroy Merlin передаст бизнес в России местному менеджменту

Минфин РФ не планирует увеличивать программу заимствований в 2023 году

Минфин РФ не планирует увеличивать программу заимствований в 2023 году

Запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалам продлен до октября

Нефть слабо дешевеет после падения по итогам волатильной сессии накануне

Нефть слабо дешевеет после падения по итогам волатильной сессии накануне

Минфин РФ подготовил сроки для криптовалютчиков, участники финрынка просят ограничиться конфискацией. Обзор

Минфин РФ подготовил сроки для криптовалютчиков, участники финрынка просят ограничиться конфискацией. Обзор

Кабмин РФ рассматривает возможность увеличения закупок зерна в госфонд на 7 млн т

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });