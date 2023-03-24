Биржевые цены на Аи-95 за неделю снизились на 0,34%, на Аи-92 – на 1,61%
Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 0,34% – до 51 096 руб./т, на Регуляр-92 – на 1,61%, до 45 599 руб./т. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|20.03.2023
|21.03.2023
|% к пр. д.
|22.03.2023
|% к пр. д.
|23.03.2023
|% к пр. д.
|24.03.2023
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|51271
|50684
|-1,14
|51185
|0,99
|51423
|0,46
|51096
|-0,64
|-0,34
|Регуляр-92
|46344
|45075
|-2,74
|44962
|-0,25
|45388
|0,95
|45599
|0,46
|-1,61
|ДТ-летнее
|49629
|48369
|-2,54
|49445
|2,22
|49602
|0,32
|49707
|0,21
|0,16
|ДТ-зимнее
|56417
|58557
|3,79
|56030
|-4,32
|54298
|-3,09
|56435
|3,94
|0,03
|Мазут топочный
|10248
|11593
|13,12
|13464
|16,14
|12183
|-9,51
|12566
|3,14
|22,62
|Авиатопливо
|64932
|64838
|-0,14
|62861
|-3,05
|65402
|4,04
|66062
|1,01
|1,74
|СУГ
|5578
|6004
|7,64
|7817
|30,2
|10762
|37,67
|10463
|-2,78
|87,58