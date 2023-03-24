Рынок акций РФ в пятницу консолидировался и закрыл неделю в "плюсе"

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике blue chips, несмотря на ухудшение внешней конъюнктуры из-за опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ведущими центробанками мира и планы ЕС ввести 11-й пакет антироссийских санкций; индекс МосБиржи стабилизировался на пороге 2400 пунктов на фоне ослабления рубля. Просели акции ВТБ (-1,7%) на новостях об открытой второй допэмиссии и выросли на рекордных оборотах акции банка "Санкт-Петербург" (+11,5%) после рекомендаций по дивидендам за 2022 год.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2391,53 пункта (+0,1%), индекс РТС - 977,75 пункта (-1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,3%.

Доллар к 18:50 по Москве вырос до 77,05 рубля (+1,05 рубля).

За неделю индексы РТС и МосБиржи прибавили по 3%, доллар просел на 1 копейку.

Подорожали в пятницу акции "АФК Система" (+2,3%), "Татнефти" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,7%), "РусГидро" (+0,7%), "Норникеля" (+0,6%), "НЛМК" (+0,5%), "Роснефти" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +1,1% "префы"), UC Rusal (+0,1%).

Набсовет "Московской биржи" вечером в пятницу подтвердил рекомендацию выплатить дивиденды за 2022 год в размере 4,84 руб. на акцию.

Акции ВТБ просели до 0,017895 рубля (-1,7%).

ВТБ в рамках второй допэмиссии может увеличить уставный капитал на сумму до 93 млрд рублей, следует из материалов банка к внеочередному собранию акционеров, намеченному на 25 апреля. Банк готовится разместить по открытой подписке 9,3 трлн обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля. Цена размещения акций в материалах не указана.

Вторая допэмиссия запланирована на второй квартал и, по словам главы ВТБ Андрея Костина, будет "чисто коммерческой". Банк планирует размещать акции на открытом рынке и уже собрал предварительные заявки на сумму порядка 120 млрд рублей, заявлял Костин.

Также подешевели акции "МТС" (-1,2%), "Северстали" (-0,8%), "ММК" (-0,8%), расписки TCS Group (-0,8%), бумаги "Яндекса" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,2%), расписки OZON (-0,2%), акции "Аэрофлота" (-0,1%), "Газпрома" (-0,1%), Сбербанка (-0,1% и -0,1% "префы"), Polymetal (-0,1%).

ЕС планирует в следующем, 11-м, пакете санкций против России уделить пристальное внимание борьбе против обхода введенных ранее ограничительных мер, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "В 11-м пакете санкций мы сконцентрируемся, прежде всего, на борьбе против обхода ограничительных мер", - сказала она на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС.

Комментарии аналитиков

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, рынок акций РФ в конце недели выглядел сравнительно неплохо, несмотря на сильное снижение внешних площадок. В целом преобладали позитивные настроения, однако невнятная динамика акций Сбербанка и "Газпрома" не оставили индексу МосБиржи шансов вновь подняться выше рубежа 2400 пунктов.

Выросли акции банка "Санкт-Петербург" на новостях о дивидендах. Вновь раллировали некоторые бумаги компаний "третьего эшелона", что, впрочем, уже не является чем-то необычным. Индекс МосБиржи на следующей неделе вновь попытается закрепиться выше 2400 пунктов. Основным риском остается ухудшающийся внешний фон, который приводит к снижению цен на сырье, полагает аналитик.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, на активности покупателей сказались новый спад общерыночных настроений, ценовая слабость нефти и "фактор пятницы". Отчасти негатив для российского рынка компенсировался снижением курса рубля.

Охлаждение риск-аппетита на внешних рынках по-прежнему связано с банковскими проблемами и опасениями формирования полномасштабного кризиса. Под распродажу попали акции Deutsche Bank и других европейских банков. Вместе с тем, предварительные оценки мартовских индексов экономической активности (PMI) в производстве и секторе услуг США оказались лучше ожиданий аналитиков, как и PMI в сфере услуг еврозоны.

В фокусе внимания инвесторов на будущей неделе останутся сигналы регуляторов, динамика сырьевых цен и валютных курсов, информационный фон по банковскому сектору США и Европы, а также вокруг Украины, корпоративные новости и ключевая экономическая статистика. При благоприятствующей конъюнктуре и спокойном внешнем фоне умеренный подъем российского рынка может продолжиться, прогноз по индексу МосБиржи на 27 марта - 2320-2450 пунктов, полагает Бахтин.

Руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик полагает, что главным источником оптимизма на российском рынке стали объявления о выплате дивидендов крупными эмитентами, прежде всего Сбербанком. Позитива добавляет также ожидание улучшений в экономике по мере адаптации к западным санкциям и расширения сотрудничества с азиатским регионом после новых договоренностей с КНР в рамках визита председателя КНР Си Цзиньпина на этой неделе.

На внешних рынках пока сохраняется тревожность по поводу возможности глобальной рецессии на фоне проблем в банковском секторе. Не помогло и решение Минэнерго США пока повременить с закупками нефти для восполнения стратегического резерва. В то же время заявление вице-премьера РФ Александра Новака о продлении планируемого снижения добычи в РФ на 0,5 млн б/с до июня включительно оказало ценам нефти определенную поддержку, так же как и последний еженедельный отчет Минэнерго США, указавший на резкое сокращение запасов нефтепродуктов, отмечает Линчик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС пока не могут закрепиться выше 2400 и 1000 пунктов соответственно. Основные покупки прошли в начале недели (спросом пользовались ВТБ, "Газпром", "НОВАТЭК" и Сбербанк) на фоне надежд на улучшение финансовых показателей крупнейших компаний и выплату дивидендов, как по мере адаптации к санкциям, так и в случае с нефтегазовым сектором расширения сотрудничества с азиатским регионом после новых договоренностей России с Китаем в рамках визита Си Цзиньпина. Впоследствии российские площадки приостановили рост на фоне негативных настроений за рубежом.

В Европе в пятницу снижаются банки во главе с акциями Deutsche Bank на фоне резкого роста стоимости страхования от риска дефолта. Бумаги UBS, ранее купившего Credit Suisse, на торгах в Швейцарии потеряли около 6,5%. В контексте макроэкономической статистики позитивным сюрпризом в пятницу стало состояние сектора услуг европейского региона. Так, розничные продажи Великобритании в феврале выросли на 1,2% м/м (ожидалось +0,2%), а в секторах услуг Франции, Германии и еврозоны в марте наблюдалось ускорение активности по индикаторам PMI. Слабость, однако, все еще наблюдалась в производственном секторе крупнейших стран Европы, где в марте активность замедлилась более быстрыми темпами, чем в феврале, отмечает аналитик.

Нефть вновь дешевеет на фоне возвращения страхов в отношении банковского сектора. Тревожными также оказались новости о том, что восполнение стратегического нефтяного резерва США может занять несколько лет. ФРС и министр финансов страны Джанет Йеллен в последние дни сделали все возможное для заверения рынков в способности поддержать банковскую систему, но, судя по всему, этого оказалось недостаточно, констатирует Кожухова.

В Азии в пятницу преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 проседают на 1,4-2%) и США (индексы теряют 0,4-0,7%).

Рынки проседают из-за опасений, что повышение ставок ведущими центробанками мира может приблизить наступление рецессии в мировой экономике. Также инвесторы боятся, что проблемы американских банков перекинутся и на другие страны.

Нефть

На нефтяном рынке цены в пятницу продолжили снижение после падения по итогам волатильной сессии накануне.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 составила $74,92 за баррель (-1,3% и -1% в четверг), майская цена WTI - $69,14 за баррель (-1,2% и -1,3% накануне).

Накануне нефть подешевела впервые за четыре сессии на опасениях, что готовность Федеральной резервной системы и дальше повышать процентные ставки может привести к рецессии в американской экономике. Несмотря на это, котировки могут завершить неделю существенным ростом.

Поддержку котировкам также оказал отчет Минэнерго США, указавший на резкое сокращение запасов нефтепродуктов в стране на прошлой неделе.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли "префы" "ОМЗ" (+24,9%), ПАО "Химпром" (Новочебоксарск) (+17,6%), акции банка "Санкт-Петербург" (+11,5%, до 155,2 рубля - максимум с марта 2011 года; объем торгов стал рекордным, превысив 3,233 млрд рублей), ПАО "Владимирский химический завод" (+10,1%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (+9,9%), банка "Кузнецкий" (+8,7%).

Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 21,16 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля - на одну привилегированную, сообщил банк в четверг вечером. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 10 мая 2023 года.

Также подросли акции "Фосагро" (+1,2%, до 7365 рублей). Акционеры "ФосАгро" на годовом собрании 24 марта одобрили выплату дивидендов в размере 465 рублей на акцию из нераспределенной прибыли, сообщила компания. Реестр для их получения закроется 4 апреля. Всего на финальные дивиденды будет направлено 60,2 млрд рублей.

Просели расписки EMC (-3,4%), акции "Белона" (-3,2%), ПАО "Центральный телеграф" (-2,9% и -2,7% "префы"), "Глобалтрак менеджмент" (-2,6%), "Мостотреста" (-2,6%), МКФ "Красный Октябрь" (-2,6%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (-2,4%, до 28,85 рубля).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 20,82 млрд рублей (из них 4,17 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,13 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,81 млрд рублей на акции ВТБ).