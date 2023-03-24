"Совкомфлот" в апреле досрочно погасит "замещающие" облигации-2023

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - "Совкомфлот" 24 апреля досрочно погасит "замещающие" облигации, размещенные компанией в конце прошлого года в рамках обмена евробондов-2023 на локальные бонды, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости, при этом держателям будет выплачен накопленный купонный доход.

Возможность досрочного погашения по решению эмитента предусмотрена условиями выпуска долговых бумаг. В частности, они предусматривают, что эмитент вправе принять решение о досрочном погашении облигаций начиная с 16 марта 2023 года и вплоть до даты погашения бондов.

Досрочное погашение производится в рублях в безналичном порядке по официальному курсу, установленному Банком России на дату исполнения обязательств. Возможность выбора владельцами облигаций формы досрочного погашения не предусмотрена.

"Совкомфлот" разместил локальные облигации для замещения выпуска долларовых евробондов-2023 в декабре прошлого года. Объем выпуска "замещающих" бондов составил $377,12 млн, в результате сделки было замещено около 76% выпуска еврооблигаций. Срок погашения евробондов - 16 июня 2023 года, ставка купона - 5,375%. Параметры "замещающих" облигаций совпадают с параметрами соответствующего выпуска еврооблигаций.

У "Совкомфлота" есть еще один выпуск евробондов, с погашением в 2028 году. Первый раунд его замещения компания провела в минувшем октябре, разместив локальные облигации на $317,8 млн. Эмитент смог заместить почти три четверти находившихся в обращении евробондов-2028. В марте "Совкомфлот" анонсировал доразмещение "замещающих" бумаг под остаток этого выпуска еврооблигаций.