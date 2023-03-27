Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник растет на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры на надеждах купирования банковского кризиса в США и Европе; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,5-0,8%, причем первый превысил рубеж 2400 пунктов.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2404,44 пункта (+0,5%), индекс РТС - 986,03 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,8%.

Доллар просел до 76,83 рубля (-0,25 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+1,8%), Сбербанка (+1,2%, до 205,49 рубля; +1,2% "префы"), "АЛРОСА" (+0,9%), АФК "Система" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,9%), "МТС" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Роснефти" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,6%), "Татнефти" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), "НЛМК" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), "ММК" (+0,4%), "Северстали" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +0,3% "префы"), "РусГидро" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), расписки TCS Group (+0,3%) и OZON (+0,3%).

Подросли на фоне корпоративных новостей расписки Globaltrans (+1,2%).

Чистая прибыль Globaltrans по МСФО выросла в 2022 г. в 1,7 раза и составила 24,9 млрд руб. против 15,1 млрд руб. годом ранее, сообщила компания. Консенсус-прогноз аналитиков по чистой прибыли составил 23,3 млрд руб.

Компания также сообщила, что выплата дивидендов Globaltrans пока приостановлена в связи с техническими ограничениями, касающимися направления денежных средств в холдинговую компанию, зарегистрированную на Кипре. Globaltrans продолжает анализировать варианты решения проблем, связанных с ограничениями корпоративной структуры и листинговыми ограничениями.

Подешевели акции Polymetal (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,2%).

Мнение экспертов

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи продолжит торговаться в диапазоне 2375-2400 пунктов с попытками вновь протестировать верхнюю границу коридора. От ликвидных бумаг ожидается разнонаправленное движение цен, бумаги Сбербанка в ближайшее время будут консолидироваться чуть выше 200 руб. за штуку. Спросом могут вновь пользоваться акции "третьего эшелона", считает аналитик.

По оценке ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром в понедельник противоречивый. Прибыль китайских предприятий заметно упала в первые два месяца года, но власти КНР продолжают делать стимулирующие заявления. Власти США обещают поддержку банковской системе, но инвестиционные банки допускают углубление кризиса. Поэтому говорить о завершении банковских проблем было бы преждевременно, отмечает он.

"Легкое затишье в начале недели может весьма быстро смениться очередным потоком негатива. Впрочем, российскому рынку предстоит переварить немного иные события, а именно заявления о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Нефть в начале недели немного дорожает, что будет оказывать стабилизирующую роль для акций и рубля", - считает Кочетков.

Зарубежные рынки

В США в пятницу индексы акций к закрытию выросли на 0,3-0,6%, хотя в начале торгов рынок снижался из-за опасений относительно ситуации в банковском секторе США и Европы.

Министр финансов США Джанет Йеллен объявила в пятницу о созыве внепланового заседания Совета по надзору за финансовой стабильностью (FSOC), который был создан после финансового кризиса 2008 года для оказания помощи правительству в борьбе с угрозами финансовой стабильности. FSOC опубликовал короткое заявление после закрытия рынка, в котором говорилось, что, "несмотря на то, что некоторые учреждения испытывают стресс, банковская система США остается надежной и устойчивой".

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг США в марте увеличился до 53,8 пункта по сравнению с 50,6 пункта месяцем ранее, согласно предварительным данным S&P Global, которая рассчитывает показатель. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали незначительное снижение - до 50,5 пункта, по данным Trading Economics. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об улучшении деловой активности в секторе.

PMI в производственной отрасли вырос до 49,3 пункта (самое высокое значение за пять месяцев) с 47,3 пункта в феврале, сводный индекс поднялся до 53,3 пункта (максимум с мая прошлого года) с 50,1 пункта.

В Азии в понедельник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский индекс S&P/ASX200 - на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 1,1%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 растет на 0,5%).

Инвесторы оценивают статданные из Китая и следят за развитием ситуации в мировой банковской сфере.

Как стало известно в понедельник, совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-феврале рухнула на 22,9% в годовом выражении. В минувшем году их прибыль сократилась на 4%.

Спад за два месяца текущего года был отмечен в 28 отраслях из 41, приводит данные ГСУ Trading Economics. Прибыль крупных государственных промпредприятий в январе-феврале сократилась на 17,5%, прибыль частных компаний упала на 19,9%. Прибыль иностранных промышленных компаний рухнула на 35,7%.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник умеренно растут, продолжая подъем прошлой недели. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $75,75 за баррель (+1% и -1,2% в пятницу), майская цена WTI - $70,02 за баррель (+1,1% и -1% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 2,8%, WTI - на 3,5%, несколько восстановившись после обвала до многолетних минимумов неделей ранее.

Число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 4 единицы и составило 593, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Неделей ранее показатель падал до минимума за девять месяцев.