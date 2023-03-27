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"Цимлянские вина" в 2023 году планируют увеличить производство в 1,6 раза

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - АО "Цимлянские вина" (Ростовская область) в 2023 году планирует произвести 471 тыс. дал винодельческой продукции, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщил "Интерфаксу" первый заместитель губернатора региона Виктор Гончаров.

По его словам, по итогам прошлого года предприятие удвоило производство винодельческой продукции по сравнению с 2021 годом – до 292 тыс. дал.

Как уточнил "Интерфаксу" генеральный директор "Цимлянских вин" Аскер Хапаев, увеличение объемов производства обусловлено, в том числе, расширением географии поставок в регионы РФ.

"В 2023 году мы планируем заложить 12 га виноградников, а уже в 2024 – 130 га, если не подведут питомники", - добавил Хапаев.

По словам первого вице-губернатора, "Цимлянским винам" необходимо усилить работу по закладке автохтонных сортов винограда. "По виноградникам они работу не останавливают, им нужны автохтонные сорта: "цимлянский черный", "красностоп золотовский". Думаю, что закладка виноградников более интенсивными темпами начнется с 2024 года. Им необходимо дополнительно к тому, что уже есть, иметь не менее 300 га виноградников собственных автохтонных сортов", - сказал Гончаров.

Он добавил, что в настоящее время площадь плодоносящих виноградников компании составляет 435 га.

"Цимлянские вина" возобновили производство в полном объеме в сентябре 2019 года после того, как ООО "Паритет" в период нахождения "Цимлянских вин" в процедуре банкротства выкупило права требования Сбербанка (на 376 млн рублей) и ВТБ (161 млн рублей), а также выразило готовность погасить задолженность винзавода по обязательным платежам на 60 млн рублей. В октябре 2020 года суд утвердил мировое соглашение между "Цимлянскими винами" и кредиторами, начатая в июле 2018 года процедура банкротства была прекращена.

Как сообщалось, в конце декабря 2022 года ФАС удовлетворила ходатайство компании "АПЕКС Менеджмент" (Москва, занимается управлением инвестиционными, паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами) о покупке 50% "Цимлянских вин".

По данным ЕГРЮЛ, с 7 ноября 2022 года единственным владельцем "Цимлянских вин" являлось АО "Сокол Девелопмент" (зарегистрировано в 2012 году). Актуальные данные о владельцах не раскрываются.

Цимлянские вины Ростовская область
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