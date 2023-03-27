Минстрой допустил перезапуск субсидирования проектного финансирования

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Механизм субсидирования проектного финансирования могут перезапустить в случае снижения спроса и наполнения эскроу, заявил на пресс-конференции замглавы Минстроя Никита Стасишин.

"Если мы увидим достаточно серьезное снижение спроса, я уже об этом говорил, наполнения эскроу и незапуска новых проектов, просто потому, что все считают свою экономику с точки зрения эффективной первоначальной ставки (...). У нас уже есть отработанный и зарекомендовавший себя в кризисные периоды механизм субсидирования проектного финансирования, мы будем предлагать перезапускать его, чтобы поддержать наших застройщиков", - сказал он.

С 1 июля 2019 года застройщики обязаны использовать эскроу-счета, привлекая средства граждан в строительство многоквартирного жилья. Строительство финансируют банки. Раскрытие эскроу производится после завершения строительства. С 1 марта 2022 года, согласно поправкам в закон об участии в долевом строительстве, применение эскроу-счетов стало обязательным при реализации проектов комплексного ИЖС с привлечением средств дольщиков.