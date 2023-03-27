Инвесторы рассчитывают на устойчивое ралли золота в ближайшие недели

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Инвесторы ожидают стабильного роста цен на золото в ближайшие недели, пишет Financial Times со ссылкой на данные рынка деривативов на драгметалл.

Cпотовые цены на металл обновили 12-месячный максимум на прошлой неделе, достигнув $2 тыс. за унцию на фоне повышенного спроса на защитные активы и надежд на окончание цикла подъема ставок Федрезерва. Однако затем котировки отступили с пиковых значений к отметкам в районе $1950 за унцию.

Активность на рынках опционов, фьючерсов и паев биржевых фондов, связанных с золотом, свидетельствует об оптимизме трейдеров, отмечает глава отдела сырьевых товаров Citigroup в Северной Америке Аакаш Доши. Эти инструменты традиционно указывают на предстоящую динамику цен.

"Главным катализатором стал стресс в секторе американских региональных банков, - заявил Доши. - Сейчас на рынке активны практически только покупатели".

"Если цикл подъема ставок закончился, (у золота - ИФ) есть потенциал к дальнейшему значительному росту", - сказала аналитик Standard Chartered Суки Купер.

В марте биржевые фонды, инвестирующие в золото, впервые за 10 месяцев зафиксируют чистый приток капитала, ожидает FT.

Котировки апрельских фьючерсов на золото на бирже Comex к 13:46 по Москве понизились на 1,7%, до $1950,7 за унцию.