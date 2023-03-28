Новак заявил о необходимости формирования танкерного флота и создания систем страхования

Вице-премьер РФ назвал расширение экспорта СПГ ключевой задачей

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Переориентация потоков энергоресурсов требует продолжения работы над формированием танкерного флота, совершенствованием платежей и созданием новых систем страхования, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления на итоговом заседании коллегии Минэнерго РФ.

"Наши дружественные страны - новые рынки, которые находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Латинской Америке, Арктике, Средней и Центральной Азии. Поэтому для нас важно в этом году сохранить темпы, связанные с созданием механизмов и инструментов, которые позволят нам надежно поставлять соответствующую продукцию на новые рынки. Речь идет и о логистических цепочках, и о продолжении формирования танкерного флота, о создании инструментов платежей, переходе на национальные валюты. (...) Важным моментом будет являться в нынешних условиях и создание новых инструментов, новых систем страхования и перестрахования, которые бы принимались нашими клиентами и партнерами", - сказал он.

Также Новак упомянул необходимость развития нефтетранспортных мощностей в направлении российских портов, в частности, порта Козьмино.

Он отметил, что расширение производства и экспорта сжиженного природного газа из России - "это ключевая задача в нынешних условиях, когда инфраструктура (поставок - ИФ) в Европу пострадала, и мы потеряли достаточно большой объем экспорта трубопроводного газа".

"Мы будем развивать и поставки в восточные страны. Тем не менее рынок сжиженного природного газа развивается активно. У нас есть несколько реализованных проектов, есть ряд проектов в стадии реализации: "Арктик СПГ 2", Усть-Луга, над ними надо работать и помогать их реализовывать. Ну и конечно на мой взгляд мы должны поставить и более амбициозную задачу - к 2030 году выйти не менее чем на 100 млн тонн производства СПГ", - добавил Новак.

"Для этого нам необходимо с одной стороны обеспечить такие проекты ресурсной базой, с другой стороны - мы должны обеспечить независимость с точки зрения технологий и производства соответствующего оборудования, над чем мы сегодня работаем. И председатель правительства такую задачу тоже поставил и поручил нам создать соответствующий проект в рамках координационного центра. Первое заседание этого штаба мы уже провели и будем уделять особое внимание вместе этой работе", - информировал вице-премьер.