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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

Решетников допустил, что некоторым реализуемым проектам ТЭК потребуется докапитализация

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Реализуемые в России крупные проекты в области топливно-энергетического комплекса могут потребовать докапитализации из-за возникших в прошлом году сложностей, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в выступлении на итоговой коллегии Минэнерго РФ.

"Многие из них (крупных проектов ТЭК - ИФ) сейчас из-за перепроектирования, поставок оборудования, замены технологических партнеров вынуждены взять паузу. Значительная часть инвестиций там уже понесена, и вполне возможно, что некоторые из них могут потребовать дополнительной капитализации", - сказал Решетников.

Он отметил, что власти понимают потенциальную проблему. По его словам, российская система финансовых институтов, в том числе ВЭБ, имеют необходимые инструменты для оказания поддержки.

"Государство должно подставить плечо бизнесу, даже крупному бизнесу, в реализации таких крупнейших проектов. В то же время не только крупнейших, но и просто крупных - есть десятки проектов переработки пусть не таких крупных, но в то же время важных", - подчеркнул глава Минэкономразвития.

Максим Решетников Минэкономразвития РФ Минэнерго РФ
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