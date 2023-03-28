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Британия разрешила шведской Trelleborg продать сегмент промышленных шин Yokohama Rubber

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (Competition and Markets Authority, CMA) одобрило сделку по покупке японским производителем шин Yokohama Rubber Co. Ltd. шведской Trelleborg Wheel Systems Holding AB, говорится в сообщении регулятора.

CMA начало рассматривать сделку в январе. Управление выясняло, приведет ли она к существенному ослаблению конкуренции на британских рынках товаров и услуг.

Trelleborg Wheel Systems Holding AB - подразделение Trelleborg AB по выпуску шин для сельскохозяйственной и промышленной техники. О продаже сегмента за 2,04 млрд евро стало известно в марте 2022 года.

Trelleborg AB Великобритания Yokohama Rubber Company CMA
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