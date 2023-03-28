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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Госфонд Кувейта решил продать акции Mercedes на 1,4 млрд евро

Госфонд Кувейта решил продать акции Mercedes на 1,4 млрд евро
Фото: Mark Thompson/Getty Images

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Суверенный фонд Кувейта Kuwait Investment Authority (KIA) планирует продать около четверти принадлежащих ему акций немецкой автомобилестроительной компании Mercedes-Benz Group AG, сообщает агентство Bloomberg.

Фонд планирует продать около 20 млн акций по целевой цене 69,27 евро за бумагу, то есть в общей сложности на 1,385 млрд евро.

После продажи KIA останется владельцем порядка 53 млн акций немецкой компании. По данным Bloomberg, сейчас фонд является третьим по величине акционером Mercedes с долей в 6,8%. Фонд сообщил, что владеет акциями Mercedes уже почти 50 лет.

Акции Mercedes по итогам торгов во вторник выросли на 0,6%, до 71,89 евро за бумагу.

Кувейт Mercedes
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