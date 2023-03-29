Похолодание заставило европейцев возобновить расход газа из хранилищ

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Похолодание заставило европейских игроков возобновить расход газа из подземных хранилищ после пяти дней подряд чистого отбора. Снижение выработки ветроэлектростанций также повлияет на увеличение расхода газа.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщил, что принял от "Газпрома" заявку на транзит на среду в объеме 42,4 млн куб. м, как и во вторник. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов подтвердил эти данные и сказал, что российский газ подается для транзита через Украину в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа".

Опубликованная номинация является максимальной технически возможной на данном направлении заявкой с учетом всех введенных украинской стороной ограничений. ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе за прошлую неделю обеспечила уже 21% потребностей региона. Во вторник показатель упал до 16,5%, сообщает ассоциация WindEurope.

За вторник спотовая цена газа в регионе почти не изменилась. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $481 за тысячу кубометров.

Заметен разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Майский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $446; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $427.

Запасы в Европе

Текущий уровень резервов газа в Европе составляет 55,89% - это на 22 процентных пункта выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

За газовые сутки 27 марта запасы снизились на 0,13 процентных пункта.

Европейские терминалы по приему СПГ в феврале работали со средней производительностью 63%, а с начала марта показывают 58-процентную загрузку.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт.

За очередную отчетную неделю резервы снизились на 2 млрд куб. м - это заметно больше (на 60%), чем обычно в это время.

Текущий уровень запасов составляет 39%, что на 23 процентных пункта превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Крупнейший американский завод СПГ Freeport LNG возобновил работу всех трех линий сжижения. Это сокращает избыток газа на рынке США и повышает предложение в мире.