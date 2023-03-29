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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

СП Evraz и владельца СГМК редомицилировалось с Кипра в РФ

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Кипрская компания Streamcore, 50% которой принадлежит Evraz, перерегистрирована в российскую юрисдикцию.

Теперь это МКООО "Стримкор", которое является резидентом специального административного района на острове "Русский" во Владивостоке, следует из данных ЕГРЮЛ.

В "Стримкоре", по данным ЕГРЮЛ, 50% принадлежит люксембургской Evraz Group SA, остальные 50% – ООО "Инвест-ВК", основным владельцем которой является Александр Рыбкин (бенефициар кузбасской "Сибирской горно-металлургической компании", СГМК, специализируется на ломопереработке и производстве ферросплавов).

Согласно годовому отчету Evraz за 2021 год, СП Streamcore "осуществляет совместный контроль и управление активами по переработке и продаже лома в Сибири". Выручка предприятия по итогам 2021 года составила $657 млн.

Evraz Streamcore Стримкор СГМК Инвест-ВК
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