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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Спад ВВП России в феврале замедлился с 3,2% до 3,1%

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Снижение ВВП РФ в феврале 2023 года, по оценке Минэкономразвития, составило 3,1% в годовом сравнении после спада на 3,2% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

Снижение ВВП РФ за январь-февраль 2023 года Минэкономразвития оценило на уровне 3,2%.

При этом в Минэкономразвития отмечают, что с исключением сезонного фактора ВВП РФ в феврале остался на уровне января (в январе был рост на 0,2%).

"В феврале 2023 г. снижение ВВП замедлилось в годовом выражении до минус 3,1% г/г после минус 3,2% г/г в январе (минус 4,2% г/г в декабре 2022 г.). По оценке Минэкономразвития России, в феврале ВВП с исключением сезонного фактора сохранился на уровне января", - говорится в обзоре.

"Поддержку экономике продолжает оказывать рост объемов работ в строительстве. Кроме того, положительный вклад вносит рост промышленного производства и грузооборота транспорта (за исключением трубопроводного)", - отмечают в Минэкономразвития.

По оценке Минэкономразвития, рост промышленного производства в феврале с устранением сезонного фактора составил 0,2% (в январе - также рост на 0,2%). При этом в годовом выражении падение в промышленности в феврале замедлилось до 1,7% г/г после минус 2,4% г/г в январе.

Объем работ в строительстве в феврале 2023 г. продолжил ускоряться: рост на 11,9% г/г после 9,9% г/г в январе. В помесячном выражении (с исключением сезонности) в феврале ускорение - объем строительных работ вырос на 1,9% после роста на 0,3% в январе.

В сельском хозяйстве в феврале 2023 г. объемы выпуска превышали уровень прошлого года на 2,6% г/г (плюс 2,7% г/г в январе).

Грузооборота транспорта (с исключением трубопроводного) вырос в феврале на 5,3% г/г после роста на 2,2% г/г в январе, прежде всего, за счёт роста грузооборота железнодорожного транспорта до 5,6% г/г (1,7% г/г в январе).

Оборот розничной торговли в феврале в годовом выражении составил минус 7,8% г/г после минус 6,6% г/г месяцем ранее "на фоне ажиотажного спроса в феврале 2022г". Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению в феврале был на 4,4% ниже уровня прошлого года после минус 3,6% г/г в январе.

Как сообщалось, ВВП РФ в 2022 году снизился на 2,1%.

Банк России 10 февраля улучшил прогноз динамики ВВП РФ в 2023 году: новый интервал от снижения на 1% до роста на 1% вместо спада на 1-4% по предыдущему, октябрьскому прогнозу.

Действующий прогноз Минэкономразвития (от сентября 2022 года) предполагает снижение ВВП РФ в 2023 году на 0,8%, но министр экономического развития Максим Решетников на прошлой неделе заявил, что министерство уже ждет рост экономики в 2023 году (официально Минэкономразвития уточнит свой прогноз в апреле).

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, по динамике ВВП РФ в 2023 году более пессимистичный, чем официальные прогнозы, и предполагает снижение на 1,6%.

ВВП Минэкономразвития РФ
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