Индекс S&P 500 поднялся до максимума за три недели

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду на 1-1,8% на фоне ослабления опасений относительно ситуации в банковской сфере.

При этом S&P 500 достиг максимума за три недели, в том числе благодаря росту котировок акций технологических компаний, сообщает MarketWatch.

Зампредседателя Федеральной резервной системы (ФРС) по банковскому надзору Майкл Барр, выступая на слушаниях в Конгрессе США по банковскому кризису, сказал, что Silicon Valley Bank "потерпел крах, потому что его руководство должным образом не отреагировало на явные риски, связанные с процентными ставками и ликвидностью". Он предположил, что это может быть "единичным случаем".

Котировки акций JPMorgan Chase & Co. выросли на 0,2%, Goldman Sachs Group - на 0,7%, Citigroup Inc. и Morgan Stanley - на 1,6%, Bank of America Corp. - на 2% и Wells Fargo - на 2,1%.

Бумаги региональных банков также подорожали, в том числе First Citizens - на 2,8%, Zions Bancorporation - на 3,6%, M&T Bank - на 2,6%.

Цена акций Intel Corp. взлетела на 7,6%. Прирост котировок с начала марта достиг 25,7%, в результате текущий месяц может стать лучшим для компании за 22 года. Компания дала прогноз, согласно которому планирует выпустить 1 млн чипов для серверов и рабочих станций Sapphire Rapids к середине 2023 года.

Бумаги других производителей чипов также подорожали: Micron Technology - на 7,2%, Nvidia Corp. - на 2,2% и Qualcomm Inc. - на 3,1%.

Стоимость International Business Machines выросла на 0,3%, Apple Inc. - на 2%, Microsoft Corp. - на 1,9%, Salesforce Inc. - на 2,3%, Cisco Systems Inc. - на 1,55%.

Кроме того, существенно подорожали акции American Express Co. - на 2,75%, Tesla - на 2,5% и Travelers Cos. - на 2,4%.

Канадский производитель и ритейлер спортивной одежды Lululemon Athletica сократил чистую прибыль в 3,5 раза в четвертом финквартале (ноябрь-январь), однако увеличил выручку на треть и дал сильный прогноз. Цена акций компании, торгующихся на бирже Nasdaq, подскочила на 12,7%.

Бумаги круизного оператора Carnival Corp. прибавили в цене 6% после того, как Wells Fargo улучшил рекомендации для них до "на уровне рынка". До этого аналитики банка на протяжении долгого времени рекомендовали продавать акции этой компании.

Dow Jones Industrial Average в среду увеличился на 323,35 пункта (1%) и достиг 32717,6 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 выросло за день на 56,54 пункта (1,4%) - до 4027,81 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 210,16 пункта (1,8%) и завершил сессию на отметке 11926,24 пункта.