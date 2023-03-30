Рубль утром остался стабилен к доллару и юаню на фоне отсутствия ярких стимулов к движению

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и юань едва заметно колеблются на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль стабилен в ожидании новых ярких стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 77,2425 руб./$1 (+8,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 26,44 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань вырос на Московской бирже на 0,3 коп. - до 11,203 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен на фоне отсутствия ярких стимулов к движению. Нефтяные котировки немного снижаются, мировые рынки капитала меняются разнонаправленно. Нацвалюта сохраняет курс на стабильность уже несколько дней подряд.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $77,96 за баррель, что на 0,41% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена майских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $72,72 за баррель, что на 0,34% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду на 1-1,8% на фоне ослабления опасений относительно ситуации в банковской сфере.

При этом S&P 500 достиг максимума за три недели, в том числе благодаря росту котировок акций технологических компаний, сообщает MarketWatch.

Зампредседателя Федеральной резервной системы (ФРС) по банковскому надзору Майкл Барр, выступая на слушаниях в Конгрессе США по банковскому кризису, сказал, что Silicon Valley Bank "потерпел крах, потому что его руководство должным образом не отреагировало на явные риски, связанные с процентными ставками и ликвидностью". Он предположил, что это может быть "единичным случаем".

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в четверг в основном немного теряют: японский Nikkei 225 снижается на 0,75%, китайский CSI300 - на 0,18%, гонконгский Hang Seng - на 0,57%, при этом растут южнокорейский Kospi - на 0,44% и австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,89%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,04%.