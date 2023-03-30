Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,4%

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг умеренно корректируется вниз по большинству blue chips в рамках фиксации прибыли игроками, в то время как внешние площадки подают позитивные сигналы. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,3-0,4%, при этом сохраняется спрос на бумаги ряда металлургов.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2454,16 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1000,87 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 0,8%.

Доллар вырос до 77,23 рубля (+0,08 рубля).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Татнефти" (-0,5%), "Роснефти" (-0,4%), ВТБ (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), "Яндекса" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Газпрома" (-0,3%), Сбербанка (-0,3% и -0,3% "префы"), расписки TCS Group (-0,3%), бумаги "АЛРОСА" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2% и -0,8% "префы"), "МТС" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), расписки OZON (-0,1%).

Подорожали акции "Интер РАО" (+1,3%), "Северстали" (+0,5%), "ММК" (+0,5%), АФК "Система" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), Polymetal (+0,2%), "Магнита" (+0,1%), UC Rusal (+0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", отсутствие плохих новостей российский рынок воспринимает позитивно: желающих продавать пока нет, однако уже очевидна некоторая перегретость рынка, поэтому при подходе к сильному уровню 2500 пунктов индекс МосБиржи может притормозить свой рост. В США нормализация ситуация с банками, скорее всего, продолжит оказывать положительное влияние, что позитивно для основных американских бенчмарков. В четверг выйдет блок статистики по еврозоне и США, в том числе первичные обращения за пособиями по безработице, напоминают аналитики "БКС МИ".

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов полагает, что индекс МосБиржи проведет день в диапазоне 2450-2488 пунктов. Многое будет зависеть от динамики акций Сбербанка, коррекция в которых станет причиной отката индекса. Несмотря на это, можно рассчитывать на сохранение спроса на акции ММК, "Северстали" и НЛМК. Чуть хуже рынка могут выглядеть акции нефтегазового сектора, полагает аналитик.

Бумаги Сбербанка достигли целевого диапазона 215-220 рублей за штуку. По всем показателям акции компании выглядят крайне перекупленными и есть опасения, что в ближайшие дни произойдет неизбежная коррекция, считает Головинов.

Мировые фондовые индексы

В США индексы акций в среду выросли на 1-1,8% во главе с Nasdaq на фоне ослабления опасений относительно ситуации в банковской сфере, индекс S&P500 (+1,4%) достиг максимума за три недели, в том числе благодаря росту котировок акций технологических компаний, сообщает MarketWatch.

Зампредседателя Федеральной резервной системы (ФРС) по банковскому надзору Майкл Барр, выступая на слушаниях в Конгрессе США по банковскому кризису, сказал, что Silicon Valley Bank "потерпел крах, потому что его руководство должным образом не отреагировало на явные риски, связанные с процентными ставками и ликвидностью". Он предположил, что это может быть "единичным случаем".

Подорожали акции крупнейших банков JPMorgan (+0,2%), Goldman Sachs (+0,7%), Citigroup (+1,6%), Morgan Stanley (+1,6%), Bank of America (+2%), Wells Fargo (+2,1%); также выросли бумаги региональных банков, в том числе First Citizens (+2,8%), Zions Bancorporation (+3,6%), M&T Bank (+2,6%).

В Азии в четверг также отмечается позитивная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,6%, гонконгский Hang Seng растет на 0,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,2%).

В Японии трейдеры фиксировали прибыль после роста котировок в последние дни, существенное снижение показали цены акций представителей финансовой сферы, отмечает Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в четверг делают попытку стабилизации после умеренного снижения накануне вечером.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $78,3 за баррель (+0,03% и -0,5% в среду), майская цена WTI - $73,06 за баррель (+0,1% и -0,3% накануне).

В ходе торгов в среду котировки росли на данных о том, что на прошлой неделе запасы нефти в США упали на максимальную величину в текущем году. Однако в дальнейшем они перешли к снижению, поскольку трейдеры обеспокоены перспективами мировой экономики, которая может впасть в рецессию, что приведет к сокращению спроса на топливо, сообщает MarketWatch.

Опубликованные накануне данные Минэнерго США показали, что запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 7,49 млн баррелей (ожидался рост на 1,75 млн баррелей), резервы бензина снизились на 2,9 млн баррелей (ожидалось сокращение на 2,25 млн).