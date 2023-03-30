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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:49

"Сибирская генерирующая компания" предоставила площадку для майнинг-центра в Кемерове

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - ООО "Сибирская генерирующая компания" (СГК, входит в "СУЭК") предоставила простаивающие производственные площади и электросетевую инфраструктуру для организации в Кузбассе центра обработки данных (ЦОД) на коммерческой основе, сообщает телеграм-канал СГК.

"В рамках коммерческого договора СГК обеспечила ЦОД производственными помещениями для размещения оборудования майнинг-фермы, в том числе охлаждающего. Произвела подключение к электрическим сетям", - говорится в сообщении.

Майнинг-центр расположен в Кемерове на базе выведенной из эксплуатации котельной.

СГК контролирует объем потребления электроэнергии и порядок расчетов за неё - оплата производится по рыночным ценам для категории "промышленные потребители".

"ЦОД работает с соблюдением российского законодательства, производит необходимые налоговые отчисления в бюджет региона, выполняет все обязательства перед сотрудниками. Подобное сотрудничество крупных энергетических компаний и частных центров обработки данных является перспективным направлением развития сферы обращения криптовалют в стране. Так как позволяет обеспечить перевод "серых" майнинг-ферм в правовое поле", - говорится в сообщении.

СГК - энергетическая компания, осуществляет деятельность на территории Алтайского, Красноярского и Приморского краев, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской областей, Хакасии и Тувы. СГК принадлежат 7 ГРЭС, одна ГТЭС и 19 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью 17,5 тыс. МВт и тепловой мощностью 26,4 тыс. Гкал.ч, а также тепловые сети общей протяженностью 11 тыс. км, ремонтные и сервисные компании.

Сибирская генерирующая компания СГК Кемерово Кузбасс СУЭК
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