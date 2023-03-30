РЖД расконсервируют станцию в ХМАО после перерыва в 25 лет ради грузов лесопромхолдинга

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Ханты-Мансийском автономном округе Свердловская железная дорога возобновила работу станции Соболиная в городе Советском после 25-летнего перерыва, сообщила пресс-служба филиала РЖД.

"Это позволит грузоотправителям региона оптимизировать логистику, сокращать расходы, а в итоге - снизить транспортную составляющую в конечной цене продукции", - говорится в сообщении.

Потребность в открытии станции Соболиная, которая была законсервирована в 1998 году в период экономического спада, возникла в связи с активным развитием расположенных рядом производств и наличием дополнительных объемов грузов.

В частности, обновленная станция сможет обслуживать АО "Югорский лесопромышленный холдинг": обеспечивать доставку сырья, а также отправку готовой продукции внутри страны и на экспорт. Ранее технологические перевозки между предприятиями холдинга осуществлялись автотранспортом, а отправка грузов по железной дороге производилась со станции Верхнекондинская, которая расположена существенно дальше от завода.

На станции Соболиная восстановлена часть железнодорожных путей, позволяющих осуществлять подачу вагонов и их уборку с инфраструктуры необщего пользования. Там смонтированы системы связи и освещения, установлены модульные здания. Осталось еще оснастить станцию автоматической системой управления движением поездов, смонтировать трансформаторные подстанции и телекоммуникационное оборудование.

В 2021 году между РЖД, холдингом и правительством Ханты-Мансийского автономного округа (округ является владельцем 100% акций холдинга) было подписано соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает синхронизацию развития железнодорожной инфраструктуры с планами увеличения производственных мощностей "Югорского лесопромышленного холдинга" для обеспечения бесперебойных перевозок грузов.

Ранее СвЖД и холдинг проанализировали производственные циклы его предприятий (от заготовки древесины до отправки готовой продукции) и оптимизировали основные транспортно-логистические цепочки. Большая часть технологических перевозок холдинга переключена на железнодорожный транспорт. Обеспечена ускоренная доставка сырья и готовой продукции, организованы перевозки грузов в контейнерах.

АО "Югорский лесопромышленный холдинг" - ведущее лесозаготовительное и деревообрабатывающее предприятие ХМАО. Специализируется на выполнении полного производственного цикла: от заготовки и вывозки до распиловки и глубокой переработки древесины. Учредителем и владельцем АО является департамент по управлению госимуществом Ханты-Мансийского автономного округа.

По данным отчета предприятия за 2021 год, его чистая прибыль составила 2,4 млрд рублей (рост в 6,5 раза по сравнению с 2020 годом), выручка - 4 млрд рублей (рост в 1,7 раза). Данные за 2022 год АО еще не раскрывало.

Свердловская железная дорога действует на территориях Пермского края, Свердловской и Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО. СвЖД в 2022 году снизила погрузку на 5,7% по сравнению с предыдущим годом, отправив 141,2 млн тонн грузов.