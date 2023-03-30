"КАМАЗ" не планирует возобновлять публикацию отчетности по МСФО в 2023 году

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Возобновлять публикацию консолидированной отчетности ПАО "КАМАЗ" по международным стандартам (МСФО) в течение 2023 года не планируется, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

После начала военной операции на территории Украины "КАМАЗ" оказался под санкциями ЕС, Великобритании и США, а также Канады, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии. Гендиректор компании Сергей Когогин и ее основной акционер – госкорпорация "Ростех" (47,1%) также были включены в санкционные списки западных стран (ЕС, США и др.).

На этом фоне автопроизводитель впервые за 10 лет не стал публиковать отчетность по МСФО за I полугодие 2022 года. В конце прошлого года в компании сообщали, что публиковать отчет за весь 2022 год также не планируется.

В пресс-службе "КАМАЗа" "Интерфаксу" сообщили, что не планируется и публикация промежуточной консолидированной отчетности за I полугодие 2023 года. Обычно отчет компании за 6 месяцев публиковался в последних числах августа.

Когогин в декабре говорил журналистам, что бизнес-план "КАМАЗа" на 2023 год предполагает рост выручки до рекордных значений выше 300 млрд рублей, чистую прибыль по МСФО в 5 млрд рублей, EBITDA – 24 млрд рублей. Компания также сообщала, что по итогам 2022 года прибыль группы будет рекордной и превысит 5 млрд рублей, выручка составит около 270 млрд рублей, как прогнозировалось год назад.

На заседании горсовета Набережных Челнов в конце февраля этого года Когогин сообщил, что, выручка "КАМАЗа" по РСБУ за 2022 год выросла на 7%, до 267,3 млрд рублей.