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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Рост розничных продаж в Японии в феврале был максимальным с мая 2021 года

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Японии в феврале увеличились на 6,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны.

Это максимальные темпы подъема с мая 2021 года, причем показатель вырос по итогам двенадцатого месяца подряд.

Аналитики в среднем ожидали менее значительного повышения - на 5,8%, сообщает Trading Economics.

Между тем безработица в стране в прошлом месяце поднялась до 2,6% по сравнению с 2,4% в январе, сообщило министерство внутренних дел и связи. Это самый высокий уровень с октября.

Аналитики не ожидали изменения. Для сравнения: годом ранее безработица находилась на отметке 2,7%.

Япония
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