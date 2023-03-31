Платежный сервис "ЮMoney" в 2022 г. сократил чистую прибыль по РСБУ на 25%

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Принадлежащий Сбербанку платежный сервис "ЮMoney" в 2022 году сократил чистую прибыль по РСБУ на 25% - до 1,5 млрд руб., следует из отчетности "ЮMoney".

Чистые процентные доходы в 2022 году выросли почти в два раза - до 1,7 млрд руб. по сравнению с 950 млн руб. годом ранее.

Комиссионные доходы в 2022 году снизились на 22,5% - до 16,9 млрд руб. по сравнению с 21,8 млрд руб. годом ранее. Комиссионные расходы сократились на 23% - до 12,4 млрд руб. по сравнению с 16,1 млрд руб. в 2021 году.

Расходы на резервы по прочим потерям в 2022 году выросли более чем в два раза - до 75,8 млн руб. против 34,3 млн руб. годом ранее.

В апреле 2022 года США ввели блокирующие санкции в отношении Сбербанка. Позднее в санкционные списки также включили ряд компаний группы, в том числе платежный сервис "ЮMoney".