В США приток инвестиций в денежные средства в I квартале составил рекордные за 3 года $508 млрд

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Инвесторы вложили в денежные средства (как правило, краткосрочные и высоколиквидные американские гособлигации) $508 млрд за первый квартал на фоне опасений по поводу инфляции и рецессии, а также банковского кризиса, говорится в отчете аналитиков Bank of America Corp.

Это рекордный приток инвестиций в денежные средства с первого квартала 2020 года, то есть с самого разгара пандемии коронавируса, отмечает MarketWatch со ссылкой на отчет.

Только за одну неделю по 29 марта инвестиции в денежные средства выросли на $60,1 млрд. При этом чистый прирост вложений в облигации составил всего $2,3 млрд, в золото - $500 млн, а рынок акций испытал отток в размере $5,2 млрд.

По данным Investment Company Institute, совокупный объем активов под управлением фондов, инвестирующих в денежные средства, на 29 марта достиг рекордных $5,2 трлн.

Аналитики BofA отмечают, что участники рынка в целом ожидают снижения ставок Федрезерва на 160 базисных пунктов после мая, что благоприятствует открытию "длинных" позиций в акциях крупных ИТ-компаний, а также практически неизбежную рецессию, когда сыграют "короткие" позиции в акциях компаний с небольшой капитализацией и банков.

В условиях рецессии инвесторам стоит ожидать роста цен на золото, а также избавляться от сырьевых товаров, поскольку китайская экономика проходит через нижнюю точку спада вместо активного роста, полагают эксперты банка.

Команда аналитиков BofA под руководством Майкла Хартнетта также отметила, что вскоре у инвесторов могут появиться возможности для покупки рисковых активов в период их просадки. Специальный индекс Bull & Bear Indicator, рассчитываемый банком, за последнюю неделю упал до 2,3 пункта с 3 пункта, тогда как сигналом к покупке рисковых активов является значение ниже 2 пунктов.

Индекс опускался ниже этой отметки девять раз с 2013 года, и в течение трех месяцев после этого доходность облигаций в среднем увеличивалась на 43%, а мировые акции поднимались на 7,6%, говорится в сообщении банка.