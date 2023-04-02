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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Эр-Рияд добровольно снизит добычу нефти еще на 500 тыс. б/с с мая до конца 2023 г.

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия дополнительно к объявленному снижению добычи нефти в рамках ОПЕК+, объявленному с октября 2022 года, с мая до конца года снизит добычу еще на 500 тыс. баррелей в сутки, сообщило госагентство королевства.

Минэнерго Казахстана объявило, что также снизит добычу еще на 78 тыс. б/с.

"Казахстан осуществит добровольное сокращение добычи на 78 тыс. б/с. начиная с мая до конца 2023 года вместе с другими странами-участницами ОПЕК+. Данное сокращение является предупредительной мерой в дополнение к сокращению добычи, принятому на 33-й министерской встрече ОПЕК+ 5 октября 2022 года", - говорится в сообщении Минэнерго Казахстана.

Саудовская Аравия также отмечает, что речь идет о "предупредительной мере, нацеленной на поддержку стабильности нефтяного рынка".

Как сообщалось, Россия объявила о добровольном дополнительном к октябрьскому решению ОПЕК+ снижении добычи нефти на 500 тыс. б/с на март 2023 года, а затем продлила решение еще на апрель-июнь 2023 года.

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