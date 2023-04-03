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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:10

Индекс активности промсектора КНР в марте неожиданно упал до 50 пунктов

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В марте 2023 года индекс деловой активности в промышленном секторе Китая снизился до отметки, отделяющей рост активности от ее снижения, свидетельствует индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый Caixin Media Co. and S&P Global.

Значение индекса опустилось до 50 пунктов с февральских 51,6 пункта.

В феврале индикатор достигал максимума за восемь месяцев, и опрошенные Trading Economics аналитики ожидали роста индикатора до 51,7 пункта.

Снижение индекса отражает сомнения в устойчивости восстановления китайской экономики на фоне проблем в глобальной банковской сфере, отмечают в Caixin. Рост производства и новых заказов замедлился, а показатели экспортных продаж и занятости указывают на сокращение.

"Фундамент для восстановления экономики пока не очень прочный. В будущем экономический рост во многом будет зависеть от внутреннего спроса", - сказал старший экономист Caixin Insight Group Ван Чжэ.

Официальный PMI в перерабатывающей промышленности КНР, значение которого было опубликовано в минувшую пятницу Государственным статистическим управлением (ГСУ) Китая, снизился в марте до 51,9 пункта с 52,6 пункта в феврале.

Китай Caixin
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