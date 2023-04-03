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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:10

Совет директоров "НОВАТЭКа" изменится на треть

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Кандидатами в совет директоров "НОВАТЭКа", состоящий из девяти человек, утверждены три новых претендента, следует из документации компании.

Так, в прошлом году совет директоров "НОВАТЭКа" покинули два представителя TotalEnergies, которая владеет 19,4% акций компании – Арно Ле Фолль и Доминик Марион. Также в список кандидатов не включена экс-директор Центра энергетики Московской школы управления Сколково Татьяна Митрова.

На их места номинированы первый заместитель председателя правления "НОВАТЭКа" Лев Феодосьев, академик РАН Валерий Крюков (входит в совет директоров "Татнефти", а также Виктор Нестеренко.

Нестеренко в настоящее время возглавляет НОУ ДПО "Институт ПравоТэк", ООО "ПравоТЭК", входит в советы директоров АО "Генеральная дирекция международных книжных выставок и ярмарок" и АО "Кавказгидрогеология".

В остальном совет директоров "НОВАТЭКа" останется неизменным: экс-чиновник Минприроды Алексей Орел, директор центра энергетики "Сколково" Ирина Гайда, президент Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэль Киде, основной акционер и глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон, глава Газпромбанка Андрей Акимов, а также председатель совета директоров "НОВАТЭКа" с 2004 года Александр Наталенко.

Критериям независимости в действующем совете директоров были признаны соответствующими Гайда, Митрова и Киде.

НОВАТЭК
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