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"Роснефть" открыла в Чечне залежи с запасами 2,5 млн т нефти и 1 млрд куб. м газа

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники научного института "Роснефть - НТЦ" и ОАО "Грознефтегаз" (оба входят в периметр "Роснефти") открыли залежи углеводородов на территории Чеченской Республики, первые за последние 30 лет, сообщила пресс-служба нефтяной компании.

На государственный баланс запасов поставлены более 2,5 млн тонн нефти и 1 млрд кубометров газа.

Повышение эффективности восполнения запасов является одним из ключевых элементов стратегии "Роснефть-2022". Компания планирует восполнять не менее 100% добываемых углеводородов.

Специалисты выявили перспективные интервалы майкопских отложений на Хаян-Кортовском месторождении, которые находятся на поздней стадии разработки. В ходе испытаний фонда скважин в сложных горно-геологических и технических условиях получены фонтаны безводной нефти дебитом более 40 кубометров в сутки. Открытие залежей является важным этапом для восполнения минерально-сырьевой базы "Грознефтегаза".

"Грознефтегаз" - нефтегазодобывающее предприятие, создано в 2000 году на базе нефтяных активов Чеченской Республики. По итогам 2021 года объем добычи нефтяного сырья в компании составил 51,24 тысячи тонн (- 6,2% к уровню предшествующего года), добыча газа составила 20,95 млн куб. метров (-15,2%).

"Роснефть - НТЦ" - корпоративный нефтегазовый научно-технический центр на юге России, выполняющий весь спектр научно-исследовательских, инженерно-изыскательских и проектных работ для проектирования и разработки нефтяных и газовых месторождений и обустройства объектов нефтегазовой отрасли "Роснефти".

Роснефть Чечня Грознефть
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