Британцы в 2023 году начали сокращать второстепенные расходы

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Более половины британских потребителей сократили не жизненно важные расходы в 2023 году, свидетельствуют результаты опроса KPMG. О снижении второстепенных издержек заявили 55% респондентов, а 63% стали меньше тратить в ресторанах.

Половина потребителей намерена дополнительно сократить не жизненно важные расходы, если с апреля не будет подпадать под действие государственной программы скидок на электроэнергию (Energy Bills Support Scheme, EBSS).

С октября 2022 года по март 2023 года британцы получали в рамках EBSS скидку в размере около 67 фунтов стерлингов в месяц, однако теперь право на участие в программе будет зависеть от уровня дохода.

Около трети опрошенных планируют использовать сэкономленные деньги на оплату электроснабжения, если не получат скидок, а 38% назвали стоимость коммунальных услуг главным фактором, который будет ограничивать их второстепенные затраты в ближайшие 3 месяца.

Кроме того, каждый третий британский потребитель в этом году покупает товары в более дешевых магазинах.