Структура "Роснефти" в 2023 году продолжит поисковое бурение на 4 участках в Якутии

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Компания "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" (входит в "Роснефть") планирует в 2023 году расширить геологоразведку в Якутии, проведя поисковое бурение на четырех участках, в том числе на Кубалахском, где в прошлом году открыла нефтегазоконденсатное месторождение, сообщает пресс-служба компании.

"В 2023 году "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" выходит на очередной виток увеличения объема геологоразведочных работ в пределах Республики Саха (Якутия). К поисковому бурению планируются четыре скважины на Кубалахском, Нижнеджербинском, Среднебирюкском и Курунгском участках", - говорится в сообщении.

Запасы Кубалахского месторождения составляют более 9,5 млрд кубометров газа и более 1,5 млн тонн нефти. Кубалахское месторождение расположено в непосредственной близости от Среднеботуобинского месторождения, промышленную разработку которого также ведет "Таас-Юрях Нефтегазодобыча". Участок компания приобрела в 2017 году.

Ресурсы газа в пределах Нижнеджербинского участка по категории D2 составляют 20,7 млрд кубометров, данных о запасах нефти нет. В 2021 году компания открыла на этом участке новое крупное газоконденсатное месторождение, на баланс Государственной комиссии по запасам поставлены более 75 млрд куб. м газа и 1,4 млн тонн газового конденсата. Новое месторождение названо именем Ивана Николаевича Кульбертинова. Ресурсы газа Среднебирюкского участка по D2 оценены в пределах 23,4 млрд кубометров, нефти по этой же категории - 10,4 млн тонн. Оба этих участка компания приобрела в 2014 году.

Кроме того, компания планирует до 2025 года провести 3D-сейсморазведку на Северо-Олгуйдахском и Среднебирюкском участках в Якутии, общая площадь работ составит 2,3 тыс. кв. км.

"В пределах Северо-Олгуйдахского участка начат поисковый этап. В полевом сезоне будет выполнена сейсморазведка 3D. Всего планируется выполнение 1,1 тыс. кв. км сейсмики 3D за три полевых сезона до 2025 года. Продолжаются работы по регистрации данных сейсморазведки 3D и в пределах Среднебирюкского участка. Общий объем запланированных работ составляет 1,2 тыс. кв. км до 2024 года", - говорится в сообщении.

В 2022 году компания провела 3D-сейсморазведку в пределах Нижнечонского и Нижнеджербинского участков общим объемом 900 кв. км, а также 2D на Ыгыаттинском и Нюрбинском участках объемом 3,2 тыс. погонных метров. По результатам проведенных работ выявлены перспективные структуры и определены точки для постановки поисково-разведочного бурения.

По результатам бурения Осинского горизонта предприятие решило продолжить его полномасштабную разработку. "Предприятие приступило к масштабированию системы поддержания пластового давления в подгазовой зоне месторождения для снижения газового фактора, стабилизации и роста пластового давления. В том числе переведены две многозабойные скважины в нагнетание, данное мероприятие является первым опытом для компании, на сегодняшний день уже получены положительные результаты в виде дополнительной добычи нефти", - говорится в сообщении.

"Таас-Юрях Нефтегазодобыча" ведет деятельность на 11 лицензионных участках, расположенных на территории Республики Саха (Якутия). Предприятие занимается разработкой Центрального блока и Курунгского лицензионного участка Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения, которое входит в число самых крупных активов "Роснефти" в Восточной Сибири.

По данным ЕГРЮЛ, 50,1% в ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" принадлежит "Роснефти", еще 29,9% - сингапурской Taas india Pte. Ltd (консорциум индийских компаний Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources), оставшиеся 20% - британской BP Russian Investments.