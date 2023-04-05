"Ъ" сообщил о прекращении работы в России логистического сервиса PickPoint

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Логистический сервис PickPoint прекращает операционную деятельность, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники и письмо гендиректора компании Надежды Романовой.

Решение связано с финансовыми сложностями, в том числе с уходом западных ритейлеров, которые составляли основную часть клиентов сервиса, и отсутствием возможности финансирования со стороны западного инвестора. О каком инвесторе идет речь, газета не сообщает.

Так, с 4 апреля компания прекратила прием грузов от юридических и физических лиц. Недоставленные и невостребованные грузы будут возвращены клиентам компании с 6 по 30 апреля.

PickPoint управляет федеральной сетью постаматов и пунктов выдачи заказов в РФ, в управлении компании - 6 тыс. постаматов и 4,5 тыс. пунктов выдачи заказов по всей стране.