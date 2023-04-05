ВТБ отразил рекордные убытки за 2022 год из-за санкций, валютных курсов и резервов

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ спустя год после попадания под западные санкции опубликовал финансовую отчетность: наложенные ограничения, блокировка зарубежных активов, волатильность курса и резкий рост ключевой ставки привели к рекордным убыткам за 2022 год в размере 756,8 млрд рублей по российским стандартам бухучета и 613 млрд рублей - по международным.

Без учета разового дохода от приобретения "Открытия" убыток ВТБ по МСФО составил 777 млрд руб. Как пояснил журналистам зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов, рыночная стоимость активов "Открытия", которые группа купила в декабре прошлого года за 340 млрд руб., оцениваются в 505 млрд руб. Разницу между рыночной стоимостью и ценой покупки (165 млрд руб.) ВТБ отразил в отчетности как разовый доход от выгодного приобретения.

Доналоговый убыток группы за прошлый год составил 960 млрд руб. и сложился из четырех факторов.

Около 300 млрд руб. убытка ВТБ принесла открытая валютная позиция и неденежный убыток от укрепления рубля в 2022 году.

"Мы попали под санкции, когда не было никаких ограничений на снятие валютных средств клиентами. Они появились в начале марта. (...) Второй момент. Снятие этих валютных средств происходило в период пика валютных курсов. По сути, вопрос тайминга попадания под санкции имеет очень важное значение, потому что те, кто сталкивался с оттоком валютных средств, были более стабильны в курсах после этих валютных ограничений и имели более выгодное положение даже при сравнительно таком же валютизированном балансе. Третий момент. Буквально в течение дней после нас были заблокированы валютно номинированные резервы Центрального банка. Мы во всех своих планах рассчитывали на помощь ЦБ в предоставлении валютного свопа. После блокировки золотовалютных резервов по объективным причинам это стало невозможно", - рассказал Пьянов.

Чтобы выполнять валютные обязательства перед клиентами, ВТБ покупал у российских экспортеров валюту.

"Мы за период конца февраля - конца марта утратили 40% пассивов клиентских средств в долларах США, это почти $19 млрд. Около 68% пассивов в евро, это 7 млрд евро. Они были таким образом выданы, сначала из наших внутренних резервов, а потом из покупки валюты у экспортеров на бирже. Средний курс покупки валюты по долларам США составлял более 100 рублей. Это, естественно, вкупе с разрушением рынка деривативных инструментов и невозможностью хеджирования, приводило к тому, что начали мы со сбалансированной валютной позиции, дальше валютные пассивы стали уходить в таком драматическом объеме. Соответственно, мы все больше становились в длинную позицию к валюте, и открытие этой длинной валютной позиции происходило по курсу 101 рублей за доллар и 108 рублей по евро", - указал Пьянов.

Почти четверть потерь, или 229 млрд руб., составили убытки от выбытия дочерних компаний группы. Основная доля убытков пришлась на VTB Bank Europe и британский VTB Capital Plc. ВТБ после попадания под санкции Великобритании и ЕС лишился контроля над этими структурами, что по МСФО приравнивается к введению внешней администрации. "Соответственно, мы с убытком деконсолидировали, без получения какого-либо возмещения, эти два юрлица и больше не имеем их в своем составе. То есть, по сути, это, говоря по экономическому смыслу, недружественный отъем без какой-либо компенсации наших зарубежных активов", - заявил Пьянов.

Экстраординарные резервы составляют 344 млрд руб. доналогового убытка. "В разделе юрлиц на 60% это связано с резервированием тех долгов, которые после выбытия наших дочерних структур у нас стали внешними, и соответственно, это, по сути, тоже как бы иной компонент выбытия. А с точки зрения физлиц мы были вынуждены моделировать большую рисковость кредитного портфеля физлиц, в том числе из-за эффекта мобилизации, потому что, по сути, кредиты мобилизованных по федеральному закону мы обязаны простить в случае негативных событий. Поэтому в этой цифре 344 млрд сумма 78 млрд рублей - это экстрарезервы по физлицам из-за новой ситуации для физлиц в 2022 году", - пояснил зампред правления ВТБ.

Еще 33 млрд рублей потерь пришлись на реализованный процентный риск из-за роста ключевой ставки в марте 2022 года.