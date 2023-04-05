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Нефтяники в I квартале получили из бюджета по демпферу 253,3 млрд рублей

Нефтяники в I квартале получили из бюджета по демпферу 253,3 млрд рублей
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в марте 2023 года составили 96,7 млрд рублей, тогда как в марте 2022 года они равнялись 152,8 млрд рублей, сообщается в материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, размещенных на сайте Минфина.

В январе-марте 2023 года такие выплаты составили 253,3 млрд рублей против 351,6 млрд рублей в соответствующем периоде предыдущего года.

С 1 апреля 2023 года вступает в силу скорректированный демпфер по бензинам и ДТ - будет увеличен с $20 до $25 за баррель ценовой дифференциал, который используется для расчета демпфера на бензин, а также вводится ценовой дифференциал при расчете демпфера по ДТ с пределом в $10 за баррель.

Как сообщалось, выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу по итогам 2022 года составили 2,16 трлн рублей. В 2021 году соответствующие выплаты равнялись 674,5 млрд рублей. В 2020 году из-за рыночной конъюнктуры нефтяники заплатили в бюджет по топливному демпферу 356,6 млрд рублей. В 2019 году бюджет заплатил нефтяным компаниям по демпферу 282,2 млрд рублей.

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. Он рассчитывается по разнице между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно). Если эта разница положительная, а экспорт становится выгоднее поставок на внутренний рынок, то государство платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.

Минфин РФ
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