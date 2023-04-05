В руководстве ЛНР рассчитывают перезапустить Луганский авиаремонтный завод к лету

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил в соцсетях о планах к лету возобновить выпуск продукции на Луганском авиаремонтном заводе, который простаивает с 2014 года.

"Совместными усилиями правительства Российской Федерации и республики возвращаем к жизни Луганский авиаремонтный завод", - написал Пасечник

По его словам, сейчас сотрудники Объединенной двигателестроительной корпорации проводят инвентаризацию на предприятии, полностью подготовлена дорожная карта возрождения предприятия и начато воссоздание технологической цепочки сервисного обслуживания авиадвигателей.

"Уже к лету планируем наладить выпуск первой продукции - начать сервисное обслуживание двигателей для Ми-8 и Ми-17, а через полтора года полностью выйти на довоенные показатели", - заявил Пасечник.