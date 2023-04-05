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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Внешнеторговый дефицит США в феврале достиг максимума за четыре месяца

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Дефицит внешнеторгового баланса США в феврале увеличился на 2,6% относительно предыдущего месяца – до $70,5 млрд, сообщило министерство торговли страны.

Это максимальный показатель за последние четыре месяца.

Согласно пересмотренным данным, в декабре отрицательное сальдо торгового баланса составило $68,7 млрд, а не $68,3 млрд, как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали роста до $69 млрд с объявленного прежде январского уровня, то есть на 1%, по данным Trading Economics.

США
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