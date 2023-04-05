Индекс МосБиржи к концу торгов превысил 2500 пунктов

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций в среду завершились умеренным ростом после дневной консолидации на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок. Индекс МосБиржи превысил рубеж 2500 пунктов на фоне ослабления рубля, обновив максимум на закрытие с 13 апреля 2022 года.

Лидерами роста выступили акции Polymetal на фоне роста котировок золота и бумаги "РусГидро" на сообщениях о планах властей по разделению компании на генерацию и сети. Аутсайдерами стали акции ВТБ - сказались новости о дивидендах.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос на 0,8%, до 2500,8 пункта, индекс РТС вырос на 0,4%, до 987,51 пункта ; цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,6%.

Доллар к 18:50 дорожал на 26 копеек, до 79,78 рубля.

Новость дополняется