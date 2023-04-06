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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

Shell ждет роста добычи газа в I квартале при увеличении скорректированного убытка

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Британо-нидерландская нефтегазовая компания Shell предупредила инвесторов о росте скорректированного убытка в январе-марте 2023 года в поквартальном выражении, несмотря на увеличение производства в газовом подразделении.

Как говорится в пресс-релизе компании, объемы производства в газовом подразделении Integrated Gas в первом квартале составили примерно 930-970 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки против 917 тыс. б/с в четвертом квартале прошлого года.

Производство СПГ составило 7-7,4 млн тонн против 6,8 млн тонн кварталом ранее.

Тем не менее Shell ожидает зафиксировать скорректированный убыток в размере $0,9-1,2 млрд из-за единовременных налоговых выплат. Всего компания выплатит налоги за минувший квартал в размере $2,6-3,4 млрд.

В сегменте Upstream ожидается добыча в размере 1,8-1,9 млн б.н.э. в сутки, кварталом ранее показатель составил 1,86 млн б.н.э. в сутки.

Shell прогнозирует рентабельность в сегменте переработки в размере около $15 за баррель против $19 за баррель в четвертом квартале и продажи нефтепродуктов на уровне 2,25-2,65 млн баррелей в сутки.

С начала года капитализация Shell увеличилась на 3,4%, до 161,2 млрд фунтов.

Shell СПГ
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