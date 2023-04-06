РФ получила право на экспорт оленины в ОАЭ

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Россия получила право на экспорт оленины в Объединенные Арабские Эмираты.

Как сообщает Россельхознадзор, с министерством изменения климата и окружающей среды ОАЭ согласован ветеринарный сертификат для поставок оленины.

Предприятия по производству и хранению этого мяса, заинтересованные в экспорте, должны пройти обследование на соблюдение требований ОАЭ и быть включенными в соответствующий реестр экспортеров информсистемы "Цербер".

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Россельхознадзора, в настоящее время РФ имеет право поставлять оленину в 27 стран Евросоюза, в страны ЕАЭС, а также в Саудовскую Аравию и ОАЭ.