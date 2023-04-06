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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:46

ЦБ отметил снижение финансовых потоков в марте по отношению к февралю

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Объемы финансовых потоков в марте снизились относительно высоких показателей февраля, говорится в комментарии ЦБ РФ.

Ранее сообщалось, что объем поступлений в феврале значительно увеличился, в январе наблюдалось небольшое снижение.

Вместе с тем, Банк России отмечает, что в марте объем входящих платежей, проведенных через его платежную систему, остался на 2,2% выше среднего уровня IV квартала 2022 года.

Без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления объем финансовых потоков в марте был близок к среднему уровню IV квартала 2022 года.

"Практически во всех укрупненных отраслях отмечалось ухудшение динамики поступлений относительно февраля", - подчеркивает регулятор.

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