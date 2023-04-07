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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:46

"Синара-ТМ" запустила серийный выпуск железнодорожных машин в Индии

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Холдинг "Синара - транспортные машины" ("Синара-ТМ", СТМ) завершил сборку первого экземпляра выправочно-подбивочно-рихтовочной машины (work site tamper, WST) на заводе технологического партнера в Индии - компании SAN Engineering & Locomotives в Бангалоре, сообщил СТМ.

Передать машину "Индийским железным дорогам" (ИЖД) планируется в мае после прохождения приемо-сдаточных испытаний, а также пусконаладочного процесса.

До конца 2023 года ИЖД получат еще 19 распределителей-планировщиков балласта (ballast regulating machine, BRM) в рамках долгосрочного контракта СТМ в этой стране. Отмечается, что производство развернуто в рамках государственной программы Make in India, предполагающей степень локализации не менее 51%.

По словам первого замгендиректора СТМ по продажам и взаимодействию с органами власти Антона Зубихина, уже полностью готовы 10 машино-комплектов BRM, компания рассчитывает провести их отгрузку в мае-июне.

"Наши проекты реализуются в соответствии с положениями программы Make in India, и мы нацелены наращивать наше присутствие в стране. Сегодня на сети ИЖД эксплуатируется 21 единица путевой техники производства СТМ, например, выправочно-подбивочно-рихтовочные машины, путеукладочные краны, динамические стабилизаторы пути, распределители-планировщики балласта. Также осуществляется комплексное сервисное обслуживание оборудования на пяти полигонах "Индийских железных дорог", - сказал Зубихин через пресс-службу пресс-служба.

Машины WST предназначены для выполнения работ по выправке, подбивке и рихтовке железнодорожного полотна при всех видах ремонта, строительства и текущем содержании пути. Машины BRM используются для распределения и планирования свежеотсыпанного или очищенного балласта и имеют бункер-накопитель для дозирования щебня и формирования балластной призмы.

Поставляемая в Индию железнодорожная техника СТМ обеспечивает бесперебойную работу при температуре воздуха до +55 градусов и влажности до 100%, уточнили в компании.

Группа "Синара" основана в 2001 году, является диверсифицированной компанией, объединяющей предприятия различных отраслей. Приоритетные бизнес-направления - транспортное машиностроение, финансовые услуги и девелопмент.

СТМ Синара Бангалор Индия SAN Engineering & Locomotives Антон Зубихин
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