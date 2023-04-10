Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Угольная "Сила Сибири" возобновила добычу, ранее приостановленную Ростехнадзором

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Угольная компания "Сила Сибири" возобновила добычу угля, которая ранее была приостановлена Ростехнадзором, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Добыча угля из лавы на шахтоучастке "Октябрьский" возобновлена", - сказал представитель "Силы Сибири".

Как сообщалось, Ростехнадзор 3 апреля приостановил эксплуатацию ленточного конвейера и добычу угля из лавы на шахтоучастке "Октябрьский" из-за пылевзрывоопасного состояния горных выработок.

По словам представителя компании, лава с запасами 1,31 млн тонн угля энергетических марок "Г" и "ДГ" введена в эксплуатацию весной 2023 года, в настоящее время добыча ведется только из этого забоя.

В РоссииГосдума вводит оборотные штрафы в области промышленной безопасности для угольных компанийГосдума вводит оборотные штрафы в области промышленной безопасности для угольных компанийЧитать подробнее

Протяженность лавы составляет 990 м, вынимаемая мощность пласта - 3,05 м. Ежемесячно из лавы планируется добывать порядка 350 тыс. тонн угля.

"Очистной забой оборудован 158 секциями механизированной крепи, очистным комбайном и забойно-транспортным комплексом", - добавил представитель компании.

УК "Сила Сибири" летом 2021 года приобрела имущественный комплекс шахты "Заречная" в ходе банкротства предприятия. Шахта "Заречная" (в ее составе работает также шахтоучасток "Октябрьский") является единственным добывающим активом "Силы Сибири". В настоящее время работы по добыче угля ведутся одной лавой в пределах шахтоучастка "Октябрьский", на "Заречной" идут подготовительные работы для выхода на новый пласт.

Балансовые запасы АО "Угольная компания "Сила Сибири" составляют 171,4 млн тонн. В 2022 году компания добыла 2,5 млн тонн угля.

Сила Сибири Ростехнадзор уголь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубль меняется слабо к доллару и юаню на старте торгов на Московской бирже

Рубль меняется слабо к доллару и юаню на старте торгов на Московской бирже

Сотрудники Tesla годами пересылали друг другу видео с камер наблюдения чужих машин

Сотрудники Tesla годами пересылали друг другу видео с камер наблюдения чужих машин

Рубль завершил торги пятницы небольшим повышением к доллару и евро

Рубль завершил торги пятницы небольшим повышением к доллару и евро

Tesla возглавила рейтинг самых дорогих автомобильных брендов мира

Tesla возглавила рейтинг самых дорогих автомобильных брендов мира

Экспортная пошлина на российский ячмень с 12 апреля повысится вдвое

Курс рубля отыграл часть потерь на данных о снижении дефицита бюджета

Дефицит бюджета РФ в I квартале составил 2,4 трлн рублей

Дефицит бюджета РФ в I квартале составил 2,4 трлн рублей

Продажи чипов в мире в феврале упали максимально за 14 лет

Евро превысил 91 руб. впервые с 6 апреля 2022 года

Доллар поднялся выше 83 руб. впервые с 6 апреля 2022 года

Доллар поднялся выше 83 руб. впервые с 6 апреля 2022 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });