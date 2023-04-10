Угольная "Сила Сибири" возобновила добычу, ранее приостановленную Ростехнадзором

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Угольная компания "Сила Сибири" возобновила добычу угля, которая ранее была приостановлена Ростехнадзором, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Добыча угля из лавы на шахтоучастке "Октябрьский" возобновлена", - сказал представитель "Силы Сибири".

Как сообщалось, Ростехнадзор 3 апреля приостановил эксплуатацию ленточного конвейера и добычу угля из лавы на шахтоучастке "Октябрьский" из-за пылевзрывоопасного состояния горных выработок.

По словам представителя компании, лава с запасами 1,31 млн тонн угля энергетических марок "Г" и "ДГ" введена в эксплуатацию весной 2023 года, в настоящее время добыча ведется только из этого забоя.

Протяженность лавы составляет 990 м, вынимаемая мощность пласта - 3,05 м. Ежемесячно из лавы планируется добывать порядка 350 тыс. тонн угля.

"Очистной забой оборудован 158 секциями механизированной крепи, очистным комбайном и забойно-транспортным комплексом", - добавил представитель компании.

УК "Сила Сибири" летом 2021 года приобрела имущественный комплекс шахты "Заречная" в ходе банкротства предприятия. Шахта "Заречная" (в ее составе работает также шахтоучасток "Октябрьский") является единственным добывающим активом "Силы Сибири". В настоящее время работы по добыче угля ведутся одной лавой в пределах шахтоучастка "Октябрьский", на "Заречной" идут подготовительные работы для выхода на новый пласт.

Балансовые запасы АО "Угольная компания "Сила Сибири" составляют 171,4 млн тонн. В 2022 году компания добыла 2,5 млн тонн угля.