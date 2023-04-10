Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Компании FTSE 100 повысили вознаграждение гендиректорам на 12% в 2022 году

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Вознаграждение руководителей крупнейших британских компаний выросло на 12% в 2022 году, пишет Financial Times со ссылкой на данные Deloitte.

Медианный размер общей компенсации глав эмитентов, чьи акции входят в расчет индекса FTSE 100, достиг в 2022 году 4,15 млн фунтов.

Уровень бонусных выплат составил 76% от максимально возможного против 85% годом ранее.

Медианный оклад CEO вырос на 3,5%, в то время как оплата труда сотрудников увеличилась на 6%.

Главы многих компаний выиграли от роста котировок акций в конце 2022 года, в результате которого увеличился размер выплат в рамках программ долгосрочной мотивации.

Кроме того, более 90% компаний включают в расчет мотивационных выплат показатели ESG (окружающая среда, социальная сфера и корпоративное управление), свыше 40% - экологические показатели.

Данные Deloitte основаны на годовых отчетах 55 компаний за 2022 год.

На фоне повышенного внимания инвесторов к выплатам в адрес руководителей более 90% гендиректоров в этом году получат менее значительную в процентном отношении прибавку к зарплате, чем в среднем их подчиненные.

Deloitte FTSE 100 Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"ГАЗ" подал иск к Volkswagen на 28 млрд руб.

"ГАЗ" подал иск к Volkswagen на 28 млрд руб.

Набиуллина назвала нормальными темпы восстановления розничного кредитования

Минфин и ЦБ сочли переоцененным влияние на рубль операций в рамках выхода Shell из "Сахалина-2"

ЦБ связал ослабление рубля с падением поступлений экспортной выручки из-за нефтяного потолка

ЦБ связал ослабление рубля с падением поступлений экспортной выручки из-за нефтяного потолка

Рубль меняется слабо к доллару и юаню на старте торгов на Московской бирже

Рубль меняется слабо к доллару и юаню на старте торгов на Московской бирже

Сотрудники Tesla годами пересылали друг другу видео с камер наблюдения чужих машин

Сотрудники Tesla годами пересылали друг другу видео с камер наблюдения чужих машин

Рубль завершил торги пятницы небольшим повышением к доллару и евро

Рубль завершил торги пятницы небольшим повышением к доллару и евро
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });