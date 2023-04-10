Компании FTSE 100 повысили вознаграждение гендиректорам на 12% в 2022 году

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Вознаграждение руководителей крупнейших британских компаний выросло на 12% в 2022 году, пишет Financial Times со ссылкой на данные Deloitte.

Медианный размер общей компенсации глав эмитентов, чьи акции входят в расчет индекса FTSE 100, достиг в 2022 году 4,15 млн фунтов.

Уровень бонусных выплат составил 76% от максимально возможного против 85% годом ранее.

Медианный оклад CEO вырос на 3,5%, в то время как оплата труда сотрудников увеличилась на 6%.

Главы многих компаний выиграли от роста котировок акций в конце 2022 года, в результате которого увеличился размер выплат в рамках программ долгосрочной мотивации.

Кроме того, более 90% компаний включают в расчет мотивационных выплат показатели ESG (окружающая среда, социальная сфера и корпоративное управление), свыше 40% - экологические показатели.

Данные Deloitte основаны на годовых отчетах 55 компаний за 2022 год.

На фоне повышенного внимания инвесторов к выплатам в адрес руководителей более 90% гендиректоров в этом году получат менее значительную в процентном отношении прибавку к зарплате, чем в среднем их подчиненные.