"ЛУКОЙЛ" сдвинул начало добычи нефти на месторождении D33 на Балтике на 2025 г.

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Добыча первой нефти по проекту D33 на шельфе Балтийского моря, согласно актуальному паспорту, планируется в 2025 году, говорится в годовом отчете "ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть".

Месторождение D33 (Д-33) расположено в 32 км к северо-западу от Кравцовского (Д-6) месторождения, в 57 км от береговой линии (Куршская коса), на расстоянии около 100 км от промбазы Ижевское и порядка 70 км от точки выхода действующего трубопровода с морского месторождения Д-6 на берег. Запасы D33 оцениваются в 21,2 млн тонн нефти. В августе 2021 г вице-президент "ЛУКОЙЛа" Павел Жданов сообщал, что бурение на D33 с использованием самоподъемной буровой установки компания планирует начать в конце 2022 года, начать добычу в 2024 г., вывести месторождение на "полку" добычи в 1,8 млн т с 2025 г. и удерживать ее минимум три года. Общие инвестиции в проект - около 110 млрд рублей.

В отчете "дочки" "ЛУКОЙЛа" сообщается, что в рамках проекта компания в 2021 году заключила договор с ООО "Розетти Марино Проект" (структура итальянской Rosetti Marino S.p.A.) на разработку рабочей документации, закупку оборудования и материалов, строительству, выполнению пуско-наладочных работ "вхолостую", установке в море блока-кондуктора - 1 (морской ледостойкой стационарной платформы). В отчете указывается, что по состоянию на 31 декабря 2022 года сумма аванса, выданного подрядчику, составляет 2,8 млрд руб.

"Для нивелирования рисков, связанных с геополитической обстановкой, по проекту D33 проводятся компенсирующие мероприятия. В частности, по подрядчику "Розетти Марино Проект" проводится перепроектирование БК-1 под доступные технологии, оборудование и материалы. Заключаются договоры с российскими подрядчиками, поставщиками оборудования и материалов в рамках импортозамещения (российских и дружественных стран)", - сообщает компания в отчете.

В октябре прошлого года производственный комплекс по выпуску металлоконструкций OOO "Кливер" (Калининградская область) завершил строительство основания морской ледостойкой стационарной платформы для месторождения D33. Генеральный директор завода Михаил Шевердяев говорил "Интерфаксу", что "Кливеру" дополнительно предстоит модернизация основания под отечественное оборудование, которым будет заменено недопоставленное импортное (в частности, речь про верхнее строение МЛСП, которое должен был изготовить иностранный производитель). Срок сдачи определен на 2024 год.