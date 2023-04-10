Рынок акций РФ в понедельник поднялся в район 2550п по индексу МосБиржи

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в понедельник сохраняет оптимистичный настрой на фоне высокой нефти (Brent закрепляется на уровне $85 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи поднялся в район протестировал 2550 пунктов, обновив максимум за год на фоне ослабления рубля, при этом лидируют в росте бумаги "Аэрофлота".

К 13:40 индекс МосБиржи составил 2543,21 пункта (+1,4%, максимум дня - 2547,36 пункта), индекс РТС - 979,17 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 5,6%.

Доллар стоит 81,83 рубля (+0,7 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+5,6%), расписки TCS Group (+5,4%), бумаги Polymetal (+3,7%), "Яндекса" (+3,4%), "ММК" (+2,2%), Сбербанка (+2,1% и +1,7% "префы"), "НОВАТЭКа" (+2%), "АЛРОСА" (+1,9%), "Татнефти" (+1,9%), АФК "Система" (+1,9%), UC Rusal (+1,7%), "НЛМК" (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (+1,2% и +0,3% "префы"), ВТБ (+1,1%), "Северстали" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "Роснефти" (+0,9%), "Газпрома" (+0,8%), расписки OZON (+0,7%), акции "Интер РАО" (+0,6%), "Магнита" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,4%), "МТС" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%).

Подешевели акции "РусГидро" (-0,3%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в понедельник рынок акций РФ остается в приподнятом настроении, особенно после пятничных заявлений Минфина РФ о том, что в марте бюджет был исполнен с небольшим профицитом. Рубль не должен показывать сильного ослабления, хотя долгосрочно бумаги экспортеров продолжают оставаться привлекательными, полагает аналитик.

По словам стратега Альфа-банка Джона Волша, на внешнем рынке доллар продолжает укрепляться после того, как данные по занятости в США сигнализировали о напряженности на рынке труда, укрепив ожидания, что ФРС на заседании в мае вновь повысит процентные ставки. В среду и четверг будут опубликованы свежие показатели индекса потребительских цен и PPI, соответственно. На неделе также стартует сезон корпоративных отчетов за I квартал: в пятницу отчитаются крупнейшие банки JPMorgan, Wells Fargo и Citigroup, отмечает Волш.

Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин полагает, что основным фактором роста российского рынка выступают ожидания выплат дивидендов с началом дивидендного сезона. Сюрприз от Сбера, рекомендовавшего к выплате рекордные 25 руб. на акцию, еще 17 марта "задал тон" большинству потенциальных дивидендных историй. Также важно существенное улучшение конъюнктуры в нефтяном секторе - цена Brent вернулась на уровень $85 за баррель, а дисконт Urals/Brent с конца февраля существенно сократился (с $34 до почти $20, по различным оценкам). Ослабление рубля также имеет две положительных составляющих: рост экспортных доходов компаний - экспортеров, и дополнительные доходы бюджета РФ, что важно в текущих условиях (бюджетный баланс будет влиять на дальнейшие риски изменения налоговой нагрузки), считает эксперт.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, в понедельник на мировых рынках не наблюдается единой динамики, при этом торговая активность остается пониженной, поскольку биржи многих стран Азии и Европы закрыты в связи с продолжающимися пасхальными праздниками.

Главным событием для рынков в конце прошлой недели стала пятничная публикация Минтруда США данных по занятости за март, которые указали на дальнейшее замедление темпов прироста рабочих мест в стране. Тем не менее американский рынок труда по-прежнему остается достаточно сильным, и это, по мнению экспертов, может оправдать еще одно повышение ключевой ставки Федрезервом. По данным инструмента FedWatch от CME Group, инвесторы с вероятностью 70% оценивают подъем ставки ФРС на 25 б.п. на заседании в начале мая, отмечает аналитик.

Поддержку российским акциям оказывают ослабление рубля, благоприятно отражающееся на бумагах экспортеров, спокойная обстановка на зарубежных фондовых площадках, многие из которых остаются закрытыми из-за праздников, и высокие цены на нефть. Положительный настрой создают и ожидания щедрых дивидендов от ведущих эмитентов. В то же время в ЕС ранее пообещали после пасхальных выходных активизировать работу над очередным пакетом антироссийских санкций. На этом фоне многие отечественные инвесторы могут захотеть частично зафиксировать прибыль, в связи с чем в ближайшие дни вероятна приостановка роста и переход рынка к консолидации, полагает Додонов.

"Индекс МосБиржи на дневном графике уверенно закрепился выше уровня 2500 пунктов, а также верхней границы локального восходящего канала. Ожидаем продолжения повышения с целью в районе 2600-2620 пунктов", - считает представитель "Финама".

В Азии на работающих рынках в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне четверга).

Биржи Австралии и Гонконга, а также Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы в понедельник закрыты в связи с пасхальными праздниками.

Индекс потребдоверия в Японии в марте увеличился до максимальных с мая прошлого года 33,9 пункта с 31,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют официальные статданные. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение индекса до 31,9 пункта.

Индикаторы роста доходов граждан, занятости, общего уровня жизни, а также желания потребителей покупать товары длительного пользования, повысились в марте.

Китайский рынок проседает на фоне обеспокоенности инвесторов очередным витком напряженности в американо-китайских отношениях после состоявшейся в США встречи нынешнего спикера Палаты представителей американского Конгресса Кевина Маккарти с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь.

Китайская армия 8 апреля начала массированные военные учения вокруг Тайваня, которые, по заявлению армейского представителя, являются "предупреждением сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, а также необходимой мерой для защиты суверенитета и территориальной целостности КНР".

На нефтяном рынке цены днем в понедельник стабилизировались после скачка на прошлой неделе вслед за решением ряда стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, о дополнительном сокращении добычи.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 13:40 по московскому времени составила $85,19 за баррель (+0,1% и +0,2% в минувший четверг), майская цена WTI - $80,81 за баррель (+0,1% и +0,18% в четверг).

По итогам короткой прошлой недели Brent подорожала на 6,6%, WTI - почти на 6,7%.

Внимание рынка на этой неделе направлено на ежемесячные обзоры ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) по нефтяному рынку, а также данные министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

На прошлой неделе Минэнерго США сообщило о снижении запасов как нефти, так и бензина, и дистиллятов в Штатах.

Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли акции "Саратовэнерго" (+18,2% и +15,6% "префы"), ПАО "РКК "Энергия" (+14,7%), "Новороссийского морского торгового порта" (+11,1%), ПАО "Фармсинтез" (+8%), ПАО "ВУШ Холдинг" (+7,2%).

Просели акции ПАО "ТНС Энерго Марий Эл" (-2,6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:40 МСК составил 34,05 млрд рублей (из них 12,02 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,99 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,84 млрд рублей на акции "Яндекса").