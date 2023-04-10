"Совкомфлот" 11 апреля начнет доразмещение локальных облигаций для замещения остатка евробондов-2028

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - "Совкомфлот" 11 апреля начнет размещение дополнительного выпуска локальных облигаций для замещения остающихся в обращении долларовых еврооблигаций с погашением в апреле 2028 года, сообщила компания.

Компания может разместить до 112 тыс. 187 облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Максимальный объем доразмещения составляет $112,187 млн, что соответствует остатку находящихся в обращении евробондов "Совкомфлота" с погашением в 2028 году после того, как компания провела первый раунд замещения этого выпуска в прошлом году. Ставка купона по евробондам составляет 3,85%, ближайшая выплата приходится на 26 апреля.

Условия "замещающих" облигаций аналогичны условиям еврооблигаций-2028 по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости.

Сбор оферт будет проходить с 11:00 11 апреля до 18:00 19 апреля. Дата окончания размещения облигаций - 25 апреля.

Оплата облигаций при их размещении будет осуществляться евробондами выпуска-2028, а также передачей (уступкой) всех имущественных и других прав по таким еврооблигациям. Выплаты по "замещающим" бондам будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.

"Совкомфлот" в октябре 2022 года разместил локальные облигации на $317,8 млн для замещения еврооблигаций с погашением в 2028 году. Компания смогла заместить почти три четверти находившихся в обращении евробондов-2028.

У "Совкомфлота" в обращении также находится остаток евробондов с погашением в июне 2023 года, около 76% этого выпуска было замещено локальными облигациями в прошлом году. Ранее компания сообщила, что намерена в апреле досрочно погасить "замещающие" облигации-2023.